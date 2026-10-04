* una dintre cele mai scumpe achiziții de medicamente pentru o boală rară tratată la Iași ajunge mâine la momentul ofertelor * Spitalul „Sf. Spiridon” închide procedura pentru caplacizumab, iar miza nu mai este valoarea anunțată a contractului, ci cine intră în competiție și la ce preț

În Sistemul Electronic de Achiziții Publice se încheie licitația prin care Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași vrea să încheie un acord-cadru de până la 55,48 milioane de lei, fără TVA, pentru caplacizumab. Este medicamentul utilizat în purpura trombotică trombocitopenică dobândită, o boală hematologică ultra-rară pentru care centrul ieșean tratează, în medie, aproximativ șapte pacienți pe an din întreaga regiune de Nord-Est. Valoarea maximă estimată este de 55.481.436 de lei fără TVA, pentru un acord-cadru pe 36 de luni. Cantitatea maximă prevăzută este de 3.240 de kituri, în timp ce minimul este de 1.080 de kituri. Pentru contractele subsecvente, spitalul a estimat între 90 de kituri pentru o lună și 270 de kituri pentru trei luni.

17.123,90 lei pentru un singur kit

Cifra care explică dimensiunea contractului este prețul unitar. În catalogul național al medicamentelor, Cablivi 10 mg, denumirea comercială a caplacizumabului, figurează în 2026 cu un preț de 17.123,90 lei pentru o cutie, valoare valabilă până la 31 martie 2027. Înmulțit cu cele 3.240 de kituri prevăzute ca plafon maxim, rezultatul este exact valoarea acordului-cadru: 55.481.436 de lei.

Un tratament de sute de mii de lei pentru un pacient

Caplacizumab nu este un medicament administrat o singură dată. Agenția Europeană a Medicamentului arată că tratamentul începe cu o doză de 10 mg înaintea primei proceduri de schimb plasmatic, continuă zilnic în perioada schimburilor plasmatice și încă 30 de zile după oprirea acestora. În unele cazuri, durata poate fi prelungită.

Asta face ca un singur episod de boală să poată necesita zeci de doze. La prețul de catalog de peste 17.000 de lei pentru un kit, costul medicamentos poate ajunge rapid la câteva sute de mii de lei pentru un singur pacient, în funcție de durata tratamentului.

Caplacizumab este clasificat drept medicament orfan. A primit această desemnare europeană încă din 2009 și este autorizat în Uniunea Europeană din 2018. Medicamentul blochează interacțiunea factorului von Willebrand cu trombocitele și reduce formarea microtrombilor caracteristici bolii.

Purpura trombotică trombocitopenică dobândită este o urgență hematologică. Boala determină formarea unor cheaguri foarte mici în vasele de sânge și scăderea severă a trombocitelor, putând provoca afectări neurologice, renale și cardiace. Incidența este estimată în literatura medicală la aproximativ 2–4 cazuri la un milion de persoane pe an. Teona SOARE