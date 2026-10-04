* pelerinii care ajung la Iași de Hramul Sfintei Parascheva vor putea transforma o cumpărătură de câteva zeci de lei într-o formă de sprijin pentru femeile însărcinate * în curtea Ansamblului Mitropolitan va funcționa un magazin Pro Vita, iar donațiile și veniturile obținute sunt direcționate către programul Praesidio, dedicat viitoarelor mămici aflate în dificultate

O insignă de 10 lei, o carte sau o sacoșă cumpărată de un pelerin intră anul acesta într-un circuit neobișnuit de economie socială. Banii strânși la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva vor susține un program care oferă consiliere, ajutor financiar și medical, inclusiv locuințe protejate, femeilor însărcinate aflate în dificultate.

De la pelerin la viitoarele mămici

Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva începe oficial la Iași pe 8 octombrie 2026, iar până pe 15 octombrie Departamentul Pro Vita al Arhiepiscopiei Iașilor va avea un punct special în curtea Ansamblului Mitropolitan. Acolo va funcționa și un magazin cu cărți, sacoșe, insigne, decorațiuni și alte produse. Particularitatea din acest an este destinația banilor: donațiile și veniturile din vânzări vor merge către Programul Praesidio, dedicat femeilor însărcinate aflate în dificultate.

Este o punte directă între unul dintre cele mai mari fenomene religioase ale Iașului și un serviciu social adresat femeilor. Dimensiunea potențialului public este importantă: la Hramul din 2025, Mitropolia Moldovei și Bucovinei estima că la Iași au ajuns peste 300.000 de pelerini.

Produsele au prețuri accesibile. Magazinul online Pro Vita afișează, de exemplu, insigne la 10 lei, cărți de la aproximativ 15-30 de lei și sacoșe din bumbac la 50-60 de lei. Nu valoarea unei singure cumpărături este relevantă, ci posibilitatea ca mii de tranzacții mici făcute într-o săptămână cu trafic uriaș să fie convertite în finanțare socială.

436 de gravide au fost consiliate într-un singur an

Praesidio nu înseamnă doar distribuirea unor ajutoare materiale. Potrivit Departamentului Pro Vita, programul oferă sprijin psihologic, financiar, medical și duhovnicesc, are trei apartamente de tip locuință protejată în județele Arhiepiscopiei Iașilor și un cabinet de consiliere pentru mame la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna” din Iași. Programul include colaborări cu medici de familie și ginecologi, sprijin după pierderea unei sarcini și construirea Centrului Maternal „Sfânta Emilia”.

Cifrele raportate pentru 2025 arată dimensiunea intervenției. În raportul prezentat Adunării Eparhiale apar 436 de femei însărcinate consiliate în vederea păstrării sarcinii, 121 de ședințe de consiliere pentru mame, familii și copii și 25 de mame despre care organizația spune că au renunțat la avort. Teona SOARE