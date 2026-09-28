* copiii, părinții și profesorii unei grădinițe din Iași au transformat mobilizarea online într-un premiu concret: un nou parc de joacă * „Parcul Copilăriei” va fi inaugurat miercuri, 30 septembrie, la Grădinița cu Program Prelungit nr. 21

O competiție națională câștigată cu ajutorul comunității aduce la Iași un nou spațiu dedicat copiilor. Grădinița cu Program Prelungit nr. 21, structură a Școlii Gimnaziale „George Călinescu”, s-a clasat pe primul loc în concursul „Parcurile Copilăriei”, iar parcul amenajat în urma premiului va fi inaugurat pe 30 septembrie 2026.

Un vot pentru grădiniță s-a transformat într-un parc pentru copii

Uneori, o campanie online nu se termină la numărul de like-uri sau de distribuiri. La Grădinița cu Program Prelungit nr. 21 din Iași, mobilizarea comunității s-a transformat într-un nou loc de joacă pentru copii. Unitatea de învățământ a fost desemnată în luna iunie finalistă a concursului național „Parcurile Copilăriei”, organizat de E.ON Energie România. Competiția a fost strânsă, însă copiii, părinții și cadrele didactice din Iași au intrat într-o adevărată cursă de mobilizare și au reușit să ducă proiectul pe primul loc.

Campania a fost susținută pe rețelele sociale, iar rezultatul votului se vede acum în curtea grădiniței: un spațiu de joacă amenajat pentru copii, pe care reprezentanții unității îl descriu drept „un parc al comunității educaționale”.

Copiii, părinții și profesorii au dus Iașul pe primul loc

Succesul Grădiniței nr. 21 nu a venit doar din înscrierea într-un concurs. Conducerea unității subliniază implicarea masivă a copiilor, părinților și profesorilor în campania online, precum și sprijinul primit din partea comunității locale.

Este un exemplu interesant și pentru alte școli și grădinițe din Iași: proiectele educaționale care reușesc să scoată părinții din postura de simpli spectatori și să îi transforme în participanți pot produce rezultate care rămân mult după încheierea unei campanii.

Grădinița cu Program Prelungit nr. 21 funcționează ca structură arondată Școlii Gimnaziale „George Călinescu” din Iași. Coordonatorul grădiniței este prof. Eusebiu Neculai Munteanu, iar directorul Școlii Gimnaziale „George Călinescu” este prof. Carmen Kehlaoui.

Pe 30 septembrie, voturile strânse cu câteva luni înainte nu vor mai fi doar cifre pe un ecran. Vor însemna leagăne, joc, mișcare și un spațiu nou în care copiii din Iași își pot petrece o parte din copilărie.

Clara DIMA