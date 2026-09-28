* Opera Națională Română din Iași încheie programul lunii septembrie cu „Concert la Palat”, o seară muzicală găzduită de Palatul Culturii * evenimentul are loc marți, 29 septembrie, de la ora 18:30, cu soliști ai Operei și Corul de Copii

Opera Națională Română din Iași încheie luna septembrie cu unul dintre evenimentele sale organizate în afara Sălii Mari. „Concert la Palat” este programat marți, 29 septembrie, de la ora 18:30, la Palatul Culturii din Iași.

Pe scenă vor urca soliștii Ana Maria Donose, Nicoleta Maier, Evelina Barcan, Andreea Vecliuc, Ovidiu Manolache, Andrei Yvan și Cătălin Apostol, acompaniați la pian de maestrul corepetitor Adina Alupei.

În program este inclus și Corul de Copii al Operei Iași, pregătit de dirijorul Raluca Zaharia și acompaniat de maestrul corepetitor Mădălina Pancu.

Concertul încheie seria evenimentelor programate de Opera Iași în septembrie și face legătura cu o lună octombrie mult mai densă, în care instituția anunță nouă întâlniri cu publicul, de la concerte și operă până la balet pentru copii.

Jordi Savall deschide programul Operei Iași din octombrie

Prima întâlnire din octombrie este programată pe 4 octombrie, de la ora 18:30, în Sala Mare, unde va avea loc concertul „Le Llibre Vermell de Montserrat”, susținut de reputatul muzician Jordi Savall, alături de La Capella Reial de Catalunya & Hespèrion XXI. Evenimentul deschide Sacrum Iași Art Festival.

O zi mai târziu, pe 5 octombrie, publicul va putea asculta Ansamblul Violoncellissimo în concertul „Clasic la puterea a treia”.

Pe 9 octombrie, Opera Iași programează „Stabat Mater”, de Gioachino Rossini, iar pe 13 octombrie artiștii revin la Palatul Culturii pentru o nouă ediție „Concert la Palat”.

Copiii au propriul spectacol pe 17 octombrie, la ora 12:00, când este programat baletul „Zâna păpușilor”, de Josef Bayer.

Calendarul continuă pe 18 octombrie cu „Indiile galante”, de Jean-Philippe Rameau, iar una dintre cele mai cunoscute opere din repertoriul internațional, „Turandot”, de Giacomo Puccini, va putea fi văzută pe 20 octombrie, de la ora 18:30.

„Turandot”, Gala Sacrum și „Don Quijote”, la final de octombrie

Ultima parte a lunii aduce alte două producții importante. Pe 28 octombrie, de la ora 18:30, este programată Gala Sacrum, eveniment care închide Sacrum Iași Art Festival. Vor interpreta soprana Claudia Pavone și tenorul Ștefan Pop, alături de Orchestra Operei Naționale Române din Iași.

Programul lunii octombrie se încheie pe 30 octombrie, tot de la ora 18:30, cu baletul „Don Quijote”, de Ludwig Minkus.

Maura ANGHEL