Aproape 20.000 de ieșeni își caută singuri drumul în economie

* dintre cei care muncesc pe cont propriu, 7.358 de persoane au sub 40 de ani, adică 36,92% din totalul titularilor și membrilor PFA/II/IF din județ - aproape patru din zece * cifrele arată și contrastul cu generațiile mai vârstnice: doar 14,47% dintre titularii/membrii din Iași au peste 60 de ani, față de 16,29% la nivel național

Iașul are o armată de antreprenori care nu mai așteaptă să li se ofere o oportunitate. Și, surprinzător, o bună parte dintre ei sunt tineri.

La 31 august 2026, județul avea 18.684 de PFA/II/IF active, cu 19.926 de titulari și membri. Este una dintre cele mai mari comunități de activități independente din România: Iașul se află practic umăr la umăr cu Timișul, care are 18.740 de PFA/II/IF, și este înaintea unor județe importante precum Prahova, Brașov sau Constanța.

Dar adevărata poveste este în vârsta celor care muncesc pe cont propriu. 2.589 de ieșeni au sub 29 de ani. Alți 4.769 au între 30 și 39 de ani. Împreună, înseamnă 7.358 de persoane sub 40 de ani, adică 36,92% din totalul titularilor și membrilor PFA/II/IF din județ. Aproape patru din zece.

Este fotografia unei generații care caută oportunități într-un județ în care traseul clasic - facultate, angajare, salariu și eventual promovare - nu mai este singura variantă.

Iar Iașul începe să construiască în jurul acestei generații un adevărat ecosistem. UAIC derulează în 2026 proiectul Activ UAIC, cu peste 20 de evenimente, cursuri și oportunități destinate studenților care vor să transforme ideile în afaceri. La UMF Iași există, separat, un program de formare, mentorat și finanțare pentru studenții și absolvenții interesați să dezvolte inițiative antreprenoriale în medicină și domeniul biomedical.

Nu este întâmplător nici faptul că, în 2026, Iașul a ajuns să-și celebreze public antreprenorii sub 40 de ani printr-o gală dedicată acestei categorii.

Iașul tânăr caută oportunități. Și le caută în toate direcțiile

În IT, servicii, sănătate, educație, industrii creative, comerț sau profesii liberale, formula PFA/II/IF poate fi primul pas pentru cineva care vrea să-și vândă competența fără să aștepte să fie angajat.

Cifrele arată și contrastul cu generațiile mai vârstnice: doar 14,47% dintre titularii/membrii din Iași au peste 60 de ani, față de 16,29% la nivel național.

Bucureștiul și Clujul rămân înaintea Iașului în ceea ce privește ponderea celor sub 40 de ani: 46,01% în Capitală și 39,82% în Cluj, față de 36,92% la Iași. Timișul are 40,56%. Dar Iașul este deja în grupul marilor centre economice unde antreprenoriatul tânăr are o pondere consistentă.

Și există un detaliu care spune enorm despre poziția Iașului în regiune: cei aproape 20.000 de titulari și membri sunt aproape triplu față de Vaslui și mult peste Botoșani sau Neamț.

În plus, există acum și programe naționale și europene orientate explicit spre activarea potențialului antreprenorial al tinerilor. În 2026 a fost aprobată o schemă de ajutor de minimis destinată antreprenoriatului tinerilor în cadrul Programului Educație și Ocupare.

Așadar, cifra de 19.926 nu este doar o statistică administrativă. Este imaginea unui Iași în care mii de oameni, mulți dintre ei foarte tineri, încearcă să transforme o competență într-un venit, o idee într-o activitate și, uneori, o activitate într-o afacere. Carmen DEACONU