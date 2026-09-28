Colegiul Pedagogic mai înghite 70 de milioane de lei. Nota de plată pentru „școala inteligentă”

Reabilitarea Colegiului Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași intră într-o nouă etapă, spectaculoasă ca valoare: municipalitatea propune aprobarea unor lucrări de eficientizare energetică de 70,33 milioane de lei cu TVA, bani care se adaugă unui proiect de reabilitare și refuncționalizare aflat deja în șantier.

Potrivit raportului de specialitate al Primăriei Iași, noul proiect SAER – sisteme alternative de eficiență ridicată – are o valoare de 64,38 milioane de lei pentru Corpul C1, Liceu, și alte 5,95 milioane de lei pentru Corpul C2, Cantină. Durata de execuție anunțată este de 24 de luni, în paralel cu lucrările deja contractate.

Obiectiv de atingere a standardelor NZEB / Smart School

Pentru Corpul C1, proiectul inițial are o valoare totală de 149,08 milioane de lei cu TVA, sumă care, potrivit documentului municipal, rămâne neschimbată. Pentru Cantină însă, valoarea obiectivului sare de la 15,06 milioane la 21,02 milioane de lei, iar contribuția de la bugetul local ajunge la 7,54 milioane de lei, față de numai 1,58 milioane de lei prevăzute anterior.

Cu alte cuvinte, doar pentru Corpul C2, presiunea suplimentară asupra bugetului local ajunge la aproximativ 5,95 milioane de lei.

Șantierul nu este însă la început. Contractul principal a fost semnat în mai 2024, iar ordinul de începere a fost emis în iunie 2024. La momentul întocmirii raportului, lucrările de rezistență ajunseseră la 92,72% la C1 și 97% la C2. Arhitectura era însă mult în urmă – 19,57% la C1 și 12,41% la C2, iar instalațiile abia trecuseră de 10%.

Acum, peste șantierul deja în derulare se așază și „școala viitorului”: anvelopare termică, tâmplărie performantă, izolații suplimentare, sisteme energetice alternative și obiectivul de atingere a standardelor NZEB / Smart School.

Intervențiile trebuie adaptate regimului special de protecție

La Corpul C1, pereții groși de cărămidă vor primi un sistem complex de termoizolare, inclusiv tencuială termoizolantă cu perlit și var hidraulic, plus plăci minerale rigide la interior. La șarpantă se suplimentează izolația, iar tâmplăria este prevăzută cu lemn stratificat și geam termoizolant.

Totul se întâmplă însă într-o clădire cu statut de patrimoniu, unde intervențiile trebuie adaptate regimului special de protecție. Nota totală pentru SAER: 70.333.256,11 lei cu TVA.

Primăria susține că investiția este „necesară şi oportună” pentru continuarea proiectului și asigurarea finanțării. Consilierii locali urmează să decidă, miercuri, dacă dau undă verde noii etape.

Pentru Colegiul Pedagogic, „școala sigură și sănătoasă” devine, astfel, și o școală cu o factură energetică pe măsură: încă 70 de milioane de lei pentru a transforma un șantier deja în lucru într-un obiectiv NZEB și „Smart School”.

Carmen DEACONU