UMB ar putea deschide încă 50 de kilometri între Bacău și Pașcani până la finalul anului

* mobilizarea este susținută și de aproape 600 de șoferi, care lucrează în două schimburi cu 296 de autobasculante * primele două loturi ale tronsonului Bacău - Pașcani – este vorba de Săucești (Bacău) – Trifești, cu o lungime de 30,3 km și Trifești – Gherăești - au ajuns la un stadiu de execuție care le permite autorităților să le includă în calendarul inaugurărilor din acest an

Autostrada Moldovei A7 ar putea primi încă 50 de kilometri de autostradă până la sfârșitul lui 2026! Primele două loturi ale tronsonului Bacău - Pașcani - Săucești (Bacău) – Trifești, cu o lungime de 30,3 km și Trifești – Gherăești - au ajuns la un stadiu de execuție care le permite autorităților să le includă în calendarul inaugurărilor din acest an.

Constructorul UMB a accelerat lucrările, iar mobilizarea de pe întregul tronson este impresionantă: 5.500 de muncitori și peste 500 de utilaje sunt implicați în șantiere. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, Lotul 1 a depășit 70% execuție, iar Lotul 2 se apropie de același prag.

Ținta este ca ambele loturi să fie pregătite pentru circulație până la sfârșitul anului. Dacă termenul va fi respectat, rețeaua A7 deschisă traficului se va extinde cu cel puțin 50 de kilometri, apropiind și mai mult Moldova de marile coridoare rutiere ale țării.

Pe șantiere se lucrează simultan la mai multe fronturi. UMB are cinci eșaloane de asfaltare, inclusiv pentru stratul de uzură, iar montarea grinzilor din beton a depășit 95%.

Una dintre structurile importante rămase în lucru este podul peste râul Moldova. Tablierul metalic a fost montat integral, iar echipele lucrează la predale și la armarea plăcii de suprabetonare. Urmează turnarea betonului și finalizarea structurii.

Mobilizarea este susținută și de aproape 600 de șoferi, care lucrează în două schimburi cu 296 de autobasculante.

În apropiere de Roman este prevăzut și un Centru de Întreținere și Coordonare, care va include un Centru de Monitorizare și Informare, pentru administrarea autostrăzii după deschidere.

Totul depinde însă de menținerea ritmului actual și de finalizarea la timp a structurilor, asfaltului și tuturor sistemelor necesare circulației în siguranță. Dacă UMB își ține ritmul, A7 mai poate bifa în acest an o bornă spectaculoasă: încă 50 de kilometri de autostradă în Moldova.

Daniel BACIU