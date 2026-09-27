Iașul, în cărți pentru marea finanțare culturală! Guvernul împarte 142 de milioane de lei

Lovitură financiară pentru cultura românească! Guvernul a aprobat peste 142 de milioane de lei pentru teatre, opere, filarmonici și un ateneu din întreaga țară, iar Iașul se află pe lista județelor beneficiare. Banii vin într-un moment important pentru instituțiile de spectacole, inclusiv pentru Opera Națională Română Iași, care marchează în acest an 70 de ani de activitate.

Executivul a aprobat, în ședința de joi, 24 septembrie 2026, alocarea sumei de 142.768.056,58 de lei pentru finanțarea a 75 de instituții de spectacole din 50 de localități și 34 de județe.

Pe lista beneficiarilor se află și Iașul, alături de județe precum Alba, Arad, Bacău, Botoșani, Brașov, Cluj, Constanța, Dolj, Galați, Maramureș, Neamț, Suceava, Timiș și Vaslui.

Banii reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat în perioada 1 iunie – 31 august 2026 și sunt destinați instituțiilor publice de spectacole aflate în subordinea autorităților locale.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că măsura vine în sprijinul teatrelor, operelor și filarmonicilor care nu beneficiază de finanțare directă de la bugetul de stat, dar sunt susținute de administrațiile publice locale.

Iașul, din nou în centrul atenției

Pentru Iași, finanțarea vine într-un an cu o puternică încărcătură culturală. Opera Națională Română Iași împlinește 70 de ani de activitate, iar stagiunea aniversară 2026–2027 a debutat în luna septembrie.

Instituțiile culturale ieșene funcționează însă într-un sistem în care finanțarea reprezintă permanent o provocare, iar orice alocare suplimentară poate însemna resurse pentru spectacole, producții artistice, funcționare și proiecte culturale.

Nu este prima injecție financiară de acest tip din acest an. În luna iunie, Guvernul a repartizat aproximativ 244,1 milioane de lei pentru 73 de instituții de spectacole, printr-un mecanism similar.

Deocamdată, suma exactă care revine fiecărei instituții culturale din Iași nu este precizată în informațiile publicate odată cu anunțul. Aceasta va putea fi stabilită după publicarea documentelor aferente hotărârii de Guvern.

Cert este că, într-un moment în care instituțiile culturale locale se luptă pentru resurse, peste 142 de milioane de lei intră în sistemul teatrelor, operelor și filarmonicilor din România. Iar Iașul este printre județele care primesc o felie din această finanțare. Carmen DEACONU