* dezvoltarea imobiliară din Lunca Cetățuii pune presiune pe infrastructura educațională a zonei metropolitane Iași * Primăria Ciurea pregătește o investiție de peste 28 de milioane de lei într-un nou corp de liceu, iar constructorii au termen până pe 5 octombrie pentru depunerea ofertelor

La câțiva kilometri de Iași, extinderea cartierelor rezidențiale schimbă și nevoile comunității. În Lunca Cetățuii, unde școala funcționează deja în mai multe spații, autoritățile încearcă să răspundă cererii de infrastructură educațională prin construirea, dotarea și digitalizarea Liceului Teoretic „Comandor Alexandru Cătuneanu”. Investiția are o valoare estimată de 28.072.131 de lei, fără TVA, iar licitația pentru execuția lucrărilor se apropie de termenul-limită.

Procedura a fost lansată la începutul lunii septembrie, după ce prima licitație a fost anulată în urma admiterii unei contestații. Finanțarea investiției este asigurată prin Programul Regional Nord-Est și bugetul local.

Lunca Cetățuii are peste 10.600 de locuitori

Necesitatea investiției devine evidentă în contextul evoluției demografice. Potrivit ultimul recensamânt, Lunca Cetățuii avea 10.606 locuitori, reprezentând 61,5% din populația comunei.

Dezvoltarea zonei rezidențiale a transformat Lunca Cetățuii într-o comunitate cu nevoi urbane, deși administrativ rămâne parte a unei comune. Locuințele noi presupun și investiții în grădinițe, școli, transport, utilități și spații publice.

Un indiciu concret al presiunii asupra infrastructurii educaționale se regăsește chiar în organizarea actuală a liceului.

Pentru anul școlar 2026–2027, unitatea a anunțat șase clase pregătitoare în Lunca Cetățuii, însumând 132 de locuri. Repartizarea elevilor se face între corpul principal de pe strada Gării nr. 58, corpul de pe strada Liniștei și cel de pe strada Gării nr. 35. Alte două clase pregătitoare, cu câte 22 de locuri, sunt organizate la structurile din Dumbrava și Lunca Cetățuii nr. 2.

Distribuirea elevilor în mai multe spații arată complexitatea organizării activității școlare într-o localitate aflată în expansiune. O clădire nouă ar putea contribui la reorganizarea acestei infrastructuri, însă efectul real depinde de capacitatea proiectată, de destinația sălilor și de modul în care vor fi repartizate clasele după finalizarea lucrărilor.

Școala trebuie să țină pasul cu dezvoltarea imobiliară

Dincolo de valoarea contractului, investiția ridică o problemă de planificare urbană: cum sunt corelate autorizațiile pentru noi locuințe cu necesarul de infrastructură educațională?

Numărul apartamentelor și caselor construite reprezintă doar o parte a ecuației. Pentru dimensionarea corectă a unei școli contează numărul copiilor, structura lor pe vârste, evoluția populației școlare și prognozele privind dezvoltarea cartierelor.

Totodată, construirea unei noi clădiri nu rezolvă automat toate problemele de acces la educație. Amplasamentul, transportul public, traseele pietonale și siguranța circulației sunt importante pentru familiile care trebuie să își aducă zilnic copiii la școală.

În zona metropolitană Iași, unde numeroase familii locuiesc în comunele limitrofe, dar își desfășoară activitatea profesională în municipiu, accesul la unitățile de învățământ reprezintă și o problemă de mobilitate.

Dan DIMA