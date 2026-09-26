* pregătirea conservelor pentru iarnă pune la încercare bugetele familiilor ieșene * vinetele, ardeii, roșiile, uleiul, borcanele și energia consumată pot schimba radical calculul dintre preparatele făcute acasă și cele cumpărate din magazin

Toamna aduce în piețele din Iași ingredientele pentru zacuscă, bulion și murături, dar și o întrebare care revine în fiecare gospodărie: mai este rentabil să umpli cămara cu preparate făcute acasă? De la tarabele din Alexandru cel Bun, Nicolina, CUG și Hala Centrală până la rafturile supermarketurilor, diferența nu se măsoară doar în prețul legumelor. Uleiul, oțetul, sarea, borcanele și energia folosită la preparare intră, la rândul lor, în nota de plată.

Piețele din Iași, între tradiția conservelor și calculul de la tarabă

La sfârșitul lunii septembrie, pregătirea conservelor intră în perioada decisivă. Vinetele, gogoșarii, ardeii și roșiile sunt cumpărate în cantități mai mari, iar castraveții și varza completează lista pentru murături. Pentru familiile care își fac aprovizionarea în piețele Alexandru cel Bun, Nicolina, CUG și Hala Centrală, contează mai ales prețul final al unui kilogram de produs conservat.

Zacusca rămâne preparatul în care diferența dintre prețul legumelor și costul produsului finit se vede cel mai clar. Pentru o rețetă generoasă, cu cinci kilograme de vinete, trei kilograme de ardei, două kilograme de gogoșari, două kilograme de ceapă și două kilograme de roșii, ingredientele principale pot ajunge la aproximativ 79 de lei, într-un scenariu cu legume cumpărate la prețuri moderate. La acestea se adaugă condimentele, borcanele și energia necesară coacerii și fierberii. Dacă gospodăria cumpără zece borcane noi, alocă aproximativ 30 de lei pentru recipiente și capace, iar pentru energie și condimente rezervă încă 17 lei, bugetul total ajunge la 126 de lei. Pentru un randament estimat de zece borcane a câte 350 de grame, costul este de aproximativ 12,60 lei pe borcan. Este un calcul care nu include timpul de lucru. Coacerea, curățarea și fierberea legumelor pot ocupa o bună parte din zi, iar randamentul variază în funcție de rețetă.

Comparația cu magazinul este interesantă. În ofertele online consultate, un borcan de zacuscă de vinete Carrefour Classic, de 300 de grame, era afișat la 7,29 lei, în timp ce zacusca Topoloveni, la aceeași cantitate, ajungea la 32,99 lei. Prețurile online pot diferi de cele din magazinele fizice.

Bulionul de casă: roșiile sunt doar prima cheltuială

Pentru bulion, un exemplu de buget pornește de la zece kilograme de roșii, cumpărate cu cinci lei kilogramul. Materia primă costă 50 de lei. Dacă prepararea presupune folosirea a opt recipiente noi, estimate la 24 de lei, și un consum de energie evaluat la zece lei, costul total urcă la 84 de lei. La un randament ipotetic de opt recipiente a câte 700 ml, rezultă 10,50 lei pe recipient. Cantitatea obținută depinde însă de soiul roșiilor, proporția de apă și durata fierberii. Un bulion concentrat presupune evaporarea unei cantități mai mari de apă și, implicit, un consum suplimentar de energie. Pentru familiile care au deja sticle și borcane, cheltuiala scade. Pentru cele care cumpără toate recipientele, ambalajul devine o componentă importantă a investiției.

Murăturile, investiția care poate începe cu câteva zeci de lei

Castraveții, varza, oțetul și sarea formează baza unui coș pentru murături. În cazul conservelor asortate, se adaugă gogoșari, conopidă, morcovi sau alte legume de sezon. Un buget orientativ pentru cinci kilograme de castraveți și două kilograme de varză poate porni de la 26 de lei pentru legume, la prețuri ipotetice de patru, respectiv trei lei kilogramul.

Oțetul, sarea și condimentele pot adăuga aproximativ 18 lei. Dacă sunt necesare zece borcane noi, estimate la 30 de lei, iar pentru pregătire se rezervă încă patru lei, cheltuiala ajunge la aproximativ 78 de lei. Rezultă 7,80 lei pe borcan, dacă legumele și lichidul de conservare permit umplerea a zece recipiente. Este un scenariu de buget, nu un randament garantat.

Pentru murăturile fermentate în saramură, calculul diferă: oțetul poate lipsi complet, iar costul depinde de cantitatea de sare, legume și recipiente.

Cheltuiala invizibilă: cât costă energia pentru cămara de iarnă

Prețul legumelor este vizibil la tarabă. Consumul energetic apare abia pe factură. Un cuptor electric, o plită și timpul de sterilizare pot influența costul final, în special atunci când sunt pregătite cantități mici. Pentru o gospodărie care pregătește doar câteva borcane, energia și ambalajele pot cântări mai mult în costul unitar decât în cazul unei producții mai mari.

În schimb, folosirea borcanelor reutilizabile, cumpărarea legumelor în cantități mai mari și organizarea preparării în mai multe tranșe pot reduce cheltuielile.

Mai merită să faci zacuscă și murături acasă?

Răspunsul depinde de ce se află deja în gospodărie. O familie care are borcane, primește legume din grădină sau cumpără direct de la producători pornește cu un avantaj considerabil. Pentru cine achiziționează totul, inclusiv recipientele, preparatele industriale din gama economică pot deveni o alternativă mai ieftină. Există însă și o diferență care nu încape în calculele de la casă: posibilitatea de a alege ingredientele, proporția de legume, cantitatea de sare și rețeta. Prepararea acasă presupune totodată respectarea condițiilor de igienă și a metodelor adecvate de conservare, pentru evitarea alterării produselor. În piețele din Iași, adevărata economie a cămării de iarnă nu se decide doar după prețul kilogramului de vinete sau de roșii. Se decide după ultimul borcan umplut, când sunt adunate toate cheltuielile. Iar pentru multe familii, zacusca și murăturile rămân mai mult decât o soluție de aprovizionare: sunt gustul unei toamne păstrate pentru lunile reci. Tania DAMIAN