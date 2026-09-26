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Pagina principală Moldova 45 de locuri de parcare, scoase la licitație de Primăria Iași

45 de locuri de parcare, scoase la licitație de Primăria Iași

45 de locuri de parcare, scoase la licitație de Primăria Iași

Veste bună pentru șoferii din zona Vasile Lupu! Primăria Iași scoate la licitație 45 de locuri de parcare din parcarea de reședință de pe strada Vasile Lupu nr. 90A.

Prima licitație publică, cu strigare, va avea loc pe 8 octombrie 2026, ora 10:00, când vor fi disputate 26 de locuri, numerotate de la 01 la 26.

A doua rundă este programată pentru 15 octombrie, ora 10:00, și vizează alte 19 locuri, cu numerele 27–35 și 38–47. Ambele licitații vor fi organizate la sediul Direcției Exploatare Patrimoniu, din Șoseaua Națională nr. 43, etajul 6.

La licitații pot participa locatarii blocurilor E1, Z, P1 și C8. Înscrierea se face electronic, documentele solicitate urmând să fie transmise scanat la adresa licitatii.camera15@gmail.com.

Cele două licitații oferă astfel locatarilor din zonă posibilitatea de a obține un loc de parcare de reședință într-o zonă în care găsirea unui spațiu liber pentru mașină poate deveni o adevărată provocare.

 

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