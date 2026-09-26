* o comună din județul Iași investește într-un sistem de colectare și valorificare a gunoiului de grajd * proiectul prevede o platformă centrală de 600 de metri pătrați, 34 de platforme-satelit și infrastructură pentru protejarea solului și a apelor

Gunoiul de grajd, considerat adesea o problemă pentru gospodăriile rurale, poate deveni o resursă agricolă gestionată la nivelul întregii comunități. Primăria comunei Fântânele a lansat o licitație pentru construirea unui sistem integrat de colectare și valorificare a deșeurilor provenite din creșterea animalelor. Investiția are o valoare estimată de 2.349.077,63 lei, fără TVA.

O platformă de 600 de metri pătrați și 34 de puncte de colectare

Proiectul din Fântânele propune o schimbare a modului în care este gestionat gunoiul de grajd în gospodăriile rurale. În locul depozitării necontrolate, administrația locală urmărește realizarea unei infrastructuri prin care deșeurile organice să poată fi colectate, depozitate și valorificate în condiții corespunzătoare.

Potrivit documentației procedurii publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), investiția cuprinde construirea unei platforme centrale de 600 de metri pătrați, amenajarea unei zone de încărcare și descărcare, realizarea unui bazin de stocare și a unui bazin pentru apele pluviale. Sistemul va include și 34 de platforme-satelit, dintre care 12 de un tip și 22 de alt tip, destinate colectării gunoiului de grajd la nivel local.

Pentru supravegherea condițiilor de mediu sunt prevăzute două piezometre, instalații de iluminat, împrejmuire și supraveghere video. Valoarea estimată a lucrărilor de construcții și instalații depășește 1,87 milioane de lei, în timp ce dotările reprezintă aproximativ 389.000 de lei.

Gunoiul de grajd, pericol pentru apa din fântâni

În comunitățile rurale, gunoiul de grajd reprezintă o sursă valoroasă de materie organică și nutrienți pentru terenurile agricole. Problema apare atunci când este depozitat direct pe pământ, în spații neamenajate, unde lichidele rezultate se pot infiltra în sol. Azotul din dejecțiile animale se poate transforma în nitrați, care ajung în apele subterane. Riscul este deosebit de important în localitățile în care populația utilizează apa din fântâni pentru consumul casnic.

La Fântânele, realizarea unei platforme impermeabilizate și a bazinelor de colectare ar putea contribui la reducerea acestor riscuri, cu condiția ca sistemul să fie utilizat corespunzător și întreținut permanent.

Gunoiul de grajd colectat și tratat corespunzător poate fi transformat prin compostare într-un îngrășământ organic utilizabil în agricultură. În acest fel, materia organică și o parte dintre nutrienți revin în circuitul agricol, în loc să devină o sursă de poluare.

Pentru Fântânele, investiția poate însemna mai mult decât rezolvarea unei probleme de salubritate rurală: un sistem prin care agricultura, protecția apelor și valorificarea resurselor locale să funcționeze împreună.

Dan DIMA