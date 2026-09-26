Prețurile medicamentelor rămân înghețate până în 2027. Producătorii români, loviți de amânarea corecției

Prețurile medicamentelor din România ar putea rămâne înghețate până la 30 iunie 2027. Ministerul Sănătății propune o nouă amânare a corecției anuale din Canamed, la doar câteva luni după ce aceeași procedură fusese deja amânată până în aprilie 2027.

Ultima corecție a prețurilor medicamentelor a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2025, fiind calculată inclusiv la un curs de 4,9751 lei pentru un euro. De atunci, costurile din industria farmaceutică au crescut, în timp ce prețurile maximale reglementate au rămas neschimbate.

Acum, Ministerul Sănătății justifică noua amânare printr-un proiect strategic de digitalizare a sistemului de gestionare a prețurilor medicamentelor. Autoritățile susțin că este necesară automatizarea proceselor și integrarea Canamed cu Nomenclatorul medicamentelor administrat de ANMDMR.

În documentul pus în dezbatere se propune ca actualele prețuri maximale din Canamed și Catalogul public să rămână valabile până la intrarea în vigoare a noilor prețuri, dar nu mai târziu de 30 iunie 2027.

Pentru industria farmaceutică locală, inclusiv cea din Iași, problema rămâne aceeași: costurile cresc, euro s-a apreciat, dar prețurile maximale stabilite prin Canamed rămân înghețate.

La ultima corecție a fost utilizat cursul mediu BNR din trimestrul II 2024, de 4,9751 lei/euro. La 24 septembrie 2026, cursul anunțat de BNR a ajuns la 5,2770 lei/euro, cu aproximativ 6% mai mult.

Producătorii susțin că între timp au crescut costurile cu materiile prime, salariile și celelalte componente ale producției, în timp ce prețurile reglementate au rămas practic blocate.

Impactul este considerat mai mare în cazul medicamentelor ieftine. Potrivit reprezentanților industriei citați de 360medical.ro, aproximativ 40-50% dintre medicamentele din Canamed au prețuri sub 50 de lei.

În 2024 a fost introdusă și o procedură simplificată pentru corecția prețurilor medicamentelor ieftine, tocmai pentru a facilita actualizarea acestora în funcție de evoluția cursului de schimb.

Noua amânare înseamnă însă că producătorii vor trebui să aștepte și mai mult pentru recalcularea prețurilor.

Ministerul Sănătății susține că perioada până la 30 iunie 2027 ar trebui să fie suficientă pentru finalizarea noii metodologii, actualizarea platformelor informatice și operaționalizarea sistemului digitalizat. Nicoleta ZANCU