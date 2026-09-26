* de la dialogul virtual cu preșcolari din Grecia până la descoperirea limbii chineze și a tradițiilor asiatice, copiii de la EuroEd au marcat Ziua Europeană a Limbilor prin jocuri, povești și experiențe interculturale

Ziua Europeană a Limbilor, celebrată anual pe 26 septembrie, a adus la EuroEd Iași o serie de activități educaționale dedicate diversității lingvistice. Preșcolarii au comunicat cu copii din Grecia, iar elevii din ciclul primar au explorat limba engleză, germana și chineza, descoperind că învățarea unei limbi străine înseamnă mai mult decât memorarea unor cuvinte.

Din Iași până în Grecia, printr-un schimb de cuvinte și povești

La Grădinița EuroEd, sărbătoarea a depășit granițele României printr-o activitate virtuală interculturală desfășurată în cadrul proiectului eTwinning, alături de o grădiniță parteneră din Grecia. Copiii au învățat unii de la ceilalți saluturi și cuvinte în română și greacă, folosind limba engleză pentru a comunica. Întâlnirea a fost completată de jocuri, desene, muzică, mișcare și o poveste creată împreună. Experiența le-a oferit preșcolarilor posibilitatea de a descoperi o altă cultură prin interacțiune directă cu copii de aceeași vârstă. Activitatea a urmărit dezvoltarea curiozității, a comunicării și a deschiderii către diversitatea culturală, într-un format adaptat celor mici.

Engleză, germană și chineză, într-o singură zi de școală

La Școala Primară EuroEd, activitățile au reunit trei limbi străine: engleza, germana și chineza. Elevii au explorat cuvinte și expresii, au participat la jocuri și au realizat proiecte creative prin care au descoperit elemente specifice diferitelor culturi. Programul a inclus și o incursiune în tradițiile asiatice, prin descoperirea Festivalului Lunii. Poveștile, simbolurile și creațiile artistice au devenit puncte de plecare pentru discuții despre familie, recunoștință și bucuria de a fi împreună. Prin aceste activități, copiii au avut ocazia să înțeleagă că o limbă străină nu reprezintă doar o disciplină școlară, ci și o modalitate de a descoperi tradițiile și modul de viață al altor comunități.

Învățarea limbilor străine începe cu dialogul și curiozitatea

Ziua Europeană a Limbilor a fost marcată la toate nivelurile de învățământ EuroEd, de la grădiniță până la școală, prin activități adaptate vârstei și intereselor copiilor. Instituția promovează o abordare educațională în care limbile străine sunt integrate în experiențe practice, proiecte și întâlniri interculturale, nu doar în exerciții de vocabular și gramatică.

Mesajul activităților din acest an a fost construit în jurul comunicării și respectului pentru diversitate. De la primele cuvinte învățate de preșcolari până la explorarea tradițiilor europene și asiatice, copiii au descoperit că diferențele lingvistice nu împiedică dialogul, ci pot deveni punctul de plecare al unor noi prietenii. Maura ANGHEL