Municipalitatea vrea să construiască un Aquapark modern, care ar urma să funcționeze pe tot parcursul anului și să aducă în oraș piscine, tobogane, bazine cu valuri, „lazy river”, zone de wellness și un adevărat decor tropical.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general a intrat în procedura municipală, iar cifrele din documentație sunt spectaculoase: investiția este estimată la 287,26 milioane de lei fără TVA, respectiv 346,98 milioane de lei cu TVA. Din această sumă, lucrările de construcții-montaj sunt estimate la 228,16 milioane de lei cu TVA.

Aquapark-ul ar urma să fie amenajat pe un teren intravilan cu suprafața totală de 570.021 de metri pătrați, din care, în prima etapă, vor fi utilizați aproximativ 49.340 de metri pătrați. Suprafața ar putea fi extinsă ulterior cu noi bazine exterioare, atracții, spații de alimentație publică și terenuri de sport.

Planul este unul ambițios. Complexul va avea o clădire principală, o clădire pentru alimentație publică, spații pentru depozitarea deșeurilor, un turn de tobogane și o curte de serviciu. În exterior sunt prevăzute numeroase bazine, inclusiv bazine pentru adulți, bazine pentru copii împărțite pe categorii de vârstă, bazin cu valuri, bazin pentru tobogane, bazin de înot și un „lazy river”.

Nu lipsește nici zona de agrement în aer liber. Proiectul prevede o suprafață amenajată pentru aproximativ 1.200 de șezlonguri și scaune, un ansamblu de tobogane adaptat categoriilor de vârstă și chiar terenuri de sport.

Pentru șoferi sunt prevăzute 194 de locuri de parcare: 182 pentru autoturisme, dintre care 18 echipate cu stații de încărcare electrică, 10 pentru persoane cu dizabilități și două pentru autocare.

Aquapark-ul este gândit să funcționeze indiferent de vreme sau anotimp. Tocmai lipsa unei infrastructuri publice de agrement acvatic deschisă tot anul este unul dintre argumentele municipalității pentru realizarea investiției.

În prezent, oferta din Iași este descrisă în documentație ca fiind în principal privată, sezonieră și dispersată, fără bazine acoperite suficient de mari pentru programe de învățare a înotului la nivelul populației școlare.

În proiect sunt prevăzute și patru ascensoare pentru vizitatori, fiecare cu o capacitate de 15 persoane. Acestea vor avea semnalizare sonoră și marcaje Braille pentru persoanele cu deficiențe de vedere, precum și semnalizare vizuală pentru persoanele cu deficiențe de auz.

Și instalațiile sunt gândite pentru eficiență energetică. Documentația prevede opt pompe de căldură sol-apă, fiecare cu o putere de 130 kW, care vor asigura încălzirea spațiilor, încălzirea piscinelor, climatizarea și dezumidificarea. Centralele termice pe gaz vor fi utilizate ca sursă de rezervă și în perioadele de vârf.

Partea exterioară ar urma să transforme complexul într-o adevărată destinație de vacanță. Proiectul descrie o zonă de agrement cu specific tropical, cu vegetație decorativă, alei sinuoase, piscine, spații de relaxare, hamace, pavilioane, foișoare din lemn, iluminat ambiental și elemente naturale precum piatra și lemnul.

Municipiul Iași a încheiat încă din mai 2024 contractul de servicii de proiectare pentru studiul de fezabilitate al Aquapark-ului. Devizul general a fost avizat în septembrie 2026 de Comisia Tehnico-Economică a municipalității.

Documentația de specialitate concluzionează că proiectul este necesar și oportun, urmând ca procedura administrativă să continue pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici.

Dacă proiectul va fi dus până la capăt, Iașul ar putea avea o infrastructură acvatică de anvergură, capabilă să funcționeze 12 luni pe an, cu piscine pentru toate vârstele, tobogane, valuri artificiale, „lazy river”, zone de relaxare și un decor inspirat din stațiunile tropicale.

Nota de plată estimată: aproape 347 de milioane de lei cu TVA.

Daniel BACIU