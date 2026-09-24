* piața hainelor la mâna a doua câștigă teren în România, iar Capitala Moldovei a devenit unul dintre centrele acestui fenomen * „IaȘi Cufărul cu Haine”, eveniment ajuns la 30 de ediții, deține un record național pentru numărul expozanților reuniți la un târg de resale

Aproape trei sferturi dintre români au cumpărat haine second-hand în ultimii trei ani, arată un studiu național. Prețurile accesibile, interesul pentru articole vestimentare diferite și reutilizarea schimbă comportamentul cumpărătorilor. La Iași, această piață are deja propriul eveniment de referință: „Cufărul cu Haine”, un proiect pornit în 2019, care a depășit granițele orașului și a stabilit un record național.

Iașul a adunat 54 de expozanți la un singur târg de resale

„IaȘi Cufărul cu Haine” a ajuns la ediția cu numărul 30. Evenimentul reunește proprietari de garderobe personale, cumpărători și designeri locali, într-un format în care articolele vestimentare pot fi revândute direct, fără intermediarii comerțului tradițional.

Performanța proiectului a fost recunoscută în iunie 2025 de Asociația Cartea Recordurilor. La ediția organizată pe 8 iunie, în Iași, au participat 54 de expozanți, fiind omologat recordul pentru cel mai mare târg de resale din România, după acest criteriu.

Inițiativa a fost extinsă ulterior în alte orașe din Moldova, inclusiv Botoșani, Piatra Neamț și Pașcani. Proiectul urmărește atât încurajarea consumului responsabil, cât și promovarea designerilor locali.

Pentru Iași, târgul reprezintă un exemplu de economie circulară construită în jurul unei comunități locale, într-un sector în care vânzarea și reutilizarea hainelor devin practici de consum tot mai răspândite.

Prețul decide cumpărăturile. Hainele pentru copii câștigă teren

Potrivit studiului național, 74% dintre respondenți declară că au cumpărat haine second-hand în ultimii trei ani. Pentru 30%, principalul argument este prețul mai accesibil. Interesul crește inclusiv pentru articolele destinate copiilor, categorie în care garderoba trebuie înlocuită frecvent. Dintre persoanele care declară că au cumpărat mai multe haine la mâna a doua în ultimii ani, 43% spun că achiziționează mai des produse pentru copii, iar 37% aleg mai frecvent articole pentru adulți. Există însă și o particularitate importantă: 36% dintre cei care și-au intensificat cumpărăturile second-hand afirmă că, în aceeași perioadă, au cumpărat și mai multe haine noi.

Șase din zece români își dau hainele mai departe

Studiul evidențiază și felul în care românii gestionează articolele vestimentare pe care nu le mai folosesc. Aproximativ 60% le oferă prietenilor și membrilor familiei.

Tot șase din zece respondenți consideră că programele prin care brandurile colectează și revând haine reprezintă o soluție pentru reducerea risipei și își doresc extinderea acestor inițiative.

Interesul pentru produsele reutilizate nu se oprește la îmbrăcăminte. Peste jumătate dintre participanții la cercetare declară că au cumpărat mobilier, electronice sau electrocasnice la mâna a doua în ultimii trei ani.

În cazul electronicelor și electrocasnicelor, trei din zece respondenți spun că au început să aleagă mai frecvent variante second-hand.

Piața are însă și bariere. La haine, principala rezervă este legată de igienă, menționată de până la 23% dintre respondenți. Pentru electronice, 23% invocă riscul defectelor ascunse, iar 17% sunt preocupați de calitate și gradul de uzură.

Dan DIMA