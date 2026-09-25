Două zile fără apă în zeci de localități din județele Iași și Neamț!

ApaVital anunță o întrerupere majoră a furnizării apei potabile în mai multe localități din județele Iași și Neamț. Alimentarea va fi oprită începând 28 septembrie, ora 20:00, până pe 30 septembrie, ora estimată 19:30, pentru executarea unei lucrări de amploare la conducta de aducțiune DN 800 mm.

Intervenția are loc în zona intersecției DN E85 cu Săbăoani și Mircești și presupune devierea unui fir al conductei. Operațiunile includ scoaterea din funcțiune și golirea conductei, intervenția propriu-zisă, reumplerea și revenirea treptată la regimul normal.

Vor fi afectate localități din comunele Bălțați, Boghicea, Brăești, Butea, Doljești, Hândrești, Lungani, Popești, Sagna, Săbăoani, Sinești și Tămășeni, dar și zone din Cordun și municipiul Roman, inclusiv zona industrială.

ApaVital recomandă locuitorilor să își asigure din timp rezervele de apă pentru consum și uz gospodăresc. După finalizarea lucrărilor, furnizarea va fi reluată progresiv, pe măsura refacerii presiunii în rețea.

În cazul în care apa prezintă turbiditate la reluarea alimentării, aceasta trebuie lăsată să curgă câteva minute. Pentru informații și sesizări, utilizatorii pot suna la 0232 969.