95 de elemente de muniție, descoperite în doar 500 de metri pătrați. Pirotehniștii au intrat în acțiune

Situație alarmantă în județul Iași! Pompierii pirotehniști au revenit pe teren după ce, în doar aproximativ 500 de metri pătrați, au fost descoperite 95 de elemente de muniție rămase neexplodate. Misiunea continuă și astăzi, 25 septembrie, în satul Vânători, comuna Popricani, iar specialiștii verifică terenul pentru a identifica eventuale alte elemente periculoase.

Descoperirea a fost făcută ieri, 24 septembrie, de echipa pirotehnică a Detașamentului 2 de Pompieri Iași. Printre munițiile ridicate se numără 22 de proiectile explozive de 47 mm, 12 lovituri de artilerie explozive, 41 de proiectile perforante trasor, dar și alte proiectile, cartușe și stabilizatoare pentru bombe de aruncător.

Cantitatea impresionantă găsită într-o suprafață atât de mică i-a determinat pe specialiști să continue cercetările. Muniția urmează să fie distrusă ulterior, în condiții controlate.

Într-un astfel de caz, o simplă atingere poate transforma o descoperire într-o tragedie. Pompierii avertizează populația să nu atingă, să nu mute, să nu transporte și să nu încerce să demonteze obiectele suspecte, indiferent cât de vechi sau ruginite par.

Orice proiectil, grenadă, bombă, cartuș sau alt element care ar putea proveni din conflicte militare trebuie lăsat exact în locul în care a fost găsit, iar zona trebuie evitată. Apelul la 112 trebuie făcut imediat.

Autoritățile le cer și șoferilor să respecte eventualele restricții și indicațiile echipelor de intervenție și să nu se apropie de perimetrul de siguranță pentru fotografii sau filmări.

Iar misiunea pirotehnicienilor continuă: 95 de bucăți de muniție găsite până acum nu înseamnă neapărat și finalul pericolului ascuns în pământ. Andrei TURCU