Tânăr arestat 30 de zile după ce ar fi schingiuit un câine cu biciul

Scene cumplite într-o localitate din județul Iași! Un tânăr de 25 de ani, din Cristești, a ajuns în arest preventiv după ce ar fi bătut în repetate rânduri un câine de talie mare, până când animalul nu s-ar mai fi putut ridica de la pământ.

Cazul este anchetat de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, într-un dosar penal privind infracțiunea de schingiuirea animalelor.

Potrivit cercetărilor, incidentul s-ar fi produs pe 22 august 2026. Tânărul ar fi legat câinele cu un lanț de un atelaj hipo și, ulterior, i-ar fi aplicat în mod repetat lovituri cu biciul. Animalul ar fi ajuns în imposibilitatea de a se mai ridica de la sol.

La mai bine de o lună de la incident, autoritățile au intervenit pentru protejarea câinelui. Pe 23 septembrie, a fost emis un ordin de plasare a animalului într-un adăpost, acesta fiind încredințat unei asociații pentru protecția animalelor.

Ancheta a continuat, iar polițiștii au strâns probe în dosar. Pe 24 septembrie, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

A doua zi, pe 25 septembrie, acesta a fost prezentat instanței. Judecătorii au decis o măsură extrem de severă: arest preventiv pentru 30 de zile.

Cazul rămâne în atenția polițiștilor, sub coordonarea unității de parchet competente, cercetările urmând să stabilească toate împrejurările în care s-ar fi produs agresarea animalului.

Tânărul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Andrei TURCU