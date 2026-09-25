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Tânăr arestat 30 de zile după ce ar fi schingiuit un câine cu biciul
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Tânăr arestat 30 de zile după ce ar fi schingiuit un câine cu biciul

Tânăr arestat 30 de zile după ce ar fi schingiuit un câine cu biciul

Scene cumplite într-o localitate din județul Iași! Un tânăr de 25 de ani, din Cristești, a ajuns în arest preventiv după ce ar fi bătut în repetate rânduri un câine de talie mare, până când animalul nu s-ar mai fi putut ridica de la pământ.

Cazul este anchetat de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, într-un dosar penal privind infracțiunea de schingiuirea animalelor.

Potrivit cercetărilor, incidentul s-ar fi produs pe 22 august 2026. Tânărul ar fi legat câinele cu un lanț de un atelaj hipo și, ulterior, i-ar fi aplicat în mod repetat lovituri cu biciul. Animalul ar fi ajuns în imposibilitatea de a se mai ridica de la sol.

La mai bine de o lună de la incident, autoritățile au intervenit pentru protejarea câinelui. Pe 23 septembrie, a fost emis un ordin de plasare a animalului într-un adăpost, acesta fiind încredințat unei asociații pentru protecția animalelor.

Ancheta a continuat, iar polițiștii au strâns probe în dosar. Pe 24 septembrie, tânărul a fost reținut pentru 24 de ore.

A doua zi, pe 25 septembrie, acesta a fost prezentat instanței. Judecătorii au decis o măsură extrem de severă: arest preventiv pentru 30 de zile.

Cazul rămâne în atenția polițiștilor, sub coordonarea unității de parchet competente, cercetările urmând să stabilească toate împrejurările în care s-ar fi produs agresarea animalului.

Tânărul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive. Andrei TURCU

 

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