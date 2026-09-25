Accident feroviar la Ceplenița! Trenul Iași - Hârlău a lovit un autoturism cu șapte oameni

Accident feroviar în toiul nopții, la Ceplenița! Un tren care circula pe ruta Iași–Hârlău a intrat în coliziune cu un autoturism în care se aflau șapte persoane. Accidentul s-a produs joi, 24 septembrie 2026, în jurul orei 23:00, iar un apel la 112 a declanșat intervenția de urgență.

La locul impactului au fost trimise o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și prim ajutor de la Punctul de Lucru Hârlău și un echipaj de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Târgu Frumos. În total, opt subofițeri au fost mobilizați pentru intervenție.

Primul echipaj a ajuns la ora 23:16. Șapte oameni se aflau în autoturism, iar situația putea deveni dramatică. Din fericire, toate persoanele erau conștiente. Trei s-au autoevacuat, în timp ce alte patru persoane au fost scoase din mașină de pompierii militari.

În tren se aflau mecanicul, controlorul și doi pasageri. Nicio persoană din tren nu a fost rănită.

Intervenția pompierilor s-a încheiat fără victime transportate la spital. Toate persoanele implicate în accident au refuzat evaluarea medicală și transportul la unitatea medicală.

Pompierii au asigurat măsurile specifice la locul accidentului, iar cazul a rămas în atenția autorităților competente. Acestea urmează să stabilească exact cum s-a produs coliziunea și care au fost circumstanțele care au dus la impactul dintre tren și autoturism.

Un accident produs la o oră la care traficul feroviar și rutier este redus putea avea urmări mult mai grave. De această dată, cei șapte oameni aflați în autoturism au scăpat fără răni care să necesite transport la spital. Andrei TURCU