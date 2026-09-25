Peste 10 milioane de euro pentru șase mega-zone verzi în Iași

Iașul își schimbă fața dincolo de bulevardele mari și zonele centrale. Municipalitatea a lansat licitația pentru transformarea a șase terenuri degradate dintre blocuri în spații verzi moderne, într-un proiect de peste 10 milioane de euro. Zeci de mii de metri pătrați de teren din cartierele orașului urmează să fie reamenajați, iar zonele care astăzi sunt neglijate ar trebui să devină spații verzi pentru locuitorii din cartiere.

Proiectul poartă numele „Iașul de după blocuri este orașul nostru”, iar Primăria Municipiului Iași a scos la licitație lucrările de execuție. Valoarea maximă a contractului este de 37.272.769,53 lei fără TVA, respectiv 45.100.051,13 lei cu TVA. Firmele interesate pot depune ofertele până la 27 octombrie 2026.

În total, vor fi amenajați 57.643 de metri pătrați, adică peste 5,7 hectare de teren care ar urma să fie transformate în zone verzi.

Prima intervenție este programată pe strada Bistrița, între blocurile A1-A8 din cartierul Alexandru cel Bun. Aici sunt disponibili pentru amenajare 5.105 metri pătrați.

Cea mai mare suprafață se află însă în cartierul Dacia, pe strada Sarmisegetuza, în zona blocurilor R11-R12, Q4-Q8, B2, DA14-DA19 și R8-R13. Sunt nu mai puțin de 21.584 de metri pătrați care intră în proiect.

Un alt teren important va fi transformat în Podul de Piatră, pe bulevardul Regele Ferdinand I al României, între blocurile B1-B6. Suprafața este de 12.410 metri pătrați.

Proiectul ajunge și în Țesătura, pe bulevardul Regele Mihai I al României, în zona blocului I1, unde sunt prevăzuți 11.135 de metri pătrați pentru amenajare.

În Cantemir, pe șoseaua Națională, între blocurile C2-Q2, urmează să fie reconfigurată o suprafață de 4.605 metri pătrați, în timp ce în CUG, pe aleea Tudor Neculai, între blocurile 937-939, proiectul vizează încă 2.804 metri pătrați.

Practic, proiectul împrăștie investiția în șase zone ale orașului, de la Alexandru cel Bun și Dacia până la Podul de Piatră, Țesătura, Cantemir și CUG. Sunt terenuri aflate între blocuri, în zone intens locuite, unde spațiul verde poate deveni o componentă importantă a vieții de cartier.

Valoarea totală a proiectului ajunge la 54.437.048 de lei, adică peste 10 milioane de euro. Lucrările pentru cele șase obiective sunt finanțate cu fonduri europene prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027, în cadrul Priorității 3 – „O regiune durabilă, prietenoasă cu mediul. Infrastructură verde în zonele urbane”.

Dacă licitația va fi finalizată conform calendarului, terenurile dintre blocuri care astăzi sunt degradate sau insuficient valorificate vor intra într-un amplu proces de transformare. Carmen DEACONU