* elevii de la „Pauza Mare” au descoperit sunetul cobzei într-o întâlnire cu membrii Ansamblului „NOi Și VECHi” * două cântece, un instrument tradițional și o lecție despre patrimoniul cultural românesc, au trecut dincolo de manualele școlare

Între teme și orele de școală, copiii din programul beforeschool de la Centrul „Pauza Mare” din Iași, coordonat de Mihaela Rusu, au avut parte de o întâlnire neobișnuită cu muzica tradițională. Lucia Negură, membră în Ansamblul „NOi Și VECHi”, le-a adus în față două cântece care păstrează farmecul copilăriei de altădată: „Pupăza din tei” și „Dragostea din ce-i făcută”.

Un instrument vechi, descoperit de o generație nouă

Pentru elevii obișnuiți cu muzica difuzată prin dispozitive electronice, întâlnirea directă cu un instrument tradițional reprezintă o altă experiență de ascultare. Cobza, cu sunetul său particular, a devenit protagonista unei activități educative în care folclorul a ieșit din manuale și a ajuns în fața copiilor. Dincolo de momentul muzical, întâlnirea a adus în atenția copiilor o parte a culturii tradiționale românești, transmisă vreme de generații prin cântec, poveste și instrumente populare. Activitatea desfășurată la „Pauza Mare” arată cum timpul petrecut în programele educaționale complementare școlii poate fi folosit și pentru familiarizarea copiilor cu patrimoniul cultural. „Cobza a fost deseori prezentă și la Școala Gimnazială Nicolae Iorga, unde am desfășurat multe activități cu elevii mei. A fost sursă de inspirație chiar și pentru lucrarea mea de grad!", ne-a spus prof. înv. Lucia Negură, artistul prezent la Centrul „Pauza Mare" și membră a Ansamblului „NOi Și VECHi”.

Cobza a intrat în patrimoniul UNESCO în 2025

Întâlnirea are și o semnificație aparte în contextul recunoașterii internaționale a instrumentului. În decembrie 2025, UNESCO a înscris elementul „Cobza – cunoștințe, tehnici și muzici tradiționale” pe Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. Dosarul a fost depus în comun de România și Republica Moldova. Cobza este un instrument cu coarde, cu corp din lemn și gât scurt, utilizat tradițional pentru companiamentul ritmic și armonic al muzicii populare. UNESCO subliniază că transmiterea cunoștințelor legate de construirea și interpretarea instrumentului se realizează atât prin educație formală, cât și prin inițiative comunitare. Recunoașterea internațională privește nu doar instrumentul, ci și meșteșugul construirii sale, tehnicile de interpretare și repertoriul muzical asociat.

În acest context, întâlnirile directe dintre muzicieni și copii reprezintă una dintre modalitățile concrete prin care patrimoniul poate fi transmis noilor generații.

„NOi Și VECHi”, un proiect născut la Iași din pasiunea pentru folclor

Ansamblul NOi Și VECHi a luat naștere în 2022, reunind oameni din domenii profesionale diferite, atrași de muzica tradițională. Proiectul s-a dezvoltat în jurul instrumentelor vechi, între care cavalul, fluierul, tilinca, drâmba și cobza.

Unul dintre obiectivele declarate ale grupului este apropierea copiilor de folclor, inclusiv prin întâlniri organizate în școli și prin prezentarea instrumentelor tradiționale.

La „Pauza Mare”, această misiune a căpătat o formă simplă și accesibilă: două cântece interpretate în fața elevilor și posibilitatea de a asculta un instrument care face parte din patrimoniul cultural al României.

Este genul de întâlnire în care educația culturală nu presupune memorarea unor definiții, ci contactul direct cu muzica și cu oamenii care o păstrează vie.

Maura ANGHEL