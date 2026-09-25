Explozie de contracte colective de muncă, la Iași: de la 165 la 782! Sindicatele au detonat lista problemelor

Salt uriaș al contractelor colective de muncă în județul Iași! În doar 14 ani, numărul acestora a crescut de la 165 la nu mai puțin de 782, potrivit datelor prezentate de Inspectoratul Teritorial de Muncă Iași în ședința Comisiei de Dialog Social din 23 septembrie 2026.

Cifra pare spectaculoasă, dar realitatea din teren arată că mai este mult până când negocierea colectivă să devină regulă. În Iași există 3.574 de angajatori cu cel puțin 10 salariați, iar cele 782 de contracte colective active în august 2026 înseamnă un grad de acoperire de aproximativ 23%.

Cu alte cuvinte, contractul colectiv de muncă este încă departe de a fi prezent peste tot unde ar putea exista.

Povestea cifrelor are și o curbă spectaculoasă. În 2012 erau doar 165 de contracte active. Numărul a urcat până la 682 în 2022, apoi a căzut brutal la 457 în 2023. După această prăbușire, contractele au revenit pe creștere, ajungând la 782 în august 2026.

De ce contează? Pentru că un contract colectiv nu înseamnă doar salarii. Acolo se pot negocia timpul de muncă, formarea profesională, securitatea și sănătatea în muncă, dar și alte drepturi și obligații ale angajaților și angajatorilor. În perioada de valabilitate, asemenea acorduri pot contribui la prevenirea conflictelor de muncă.

Sindicatele au venit cu probleme concrete și întrebări incomode

ITM Iași încearcă să împingă lucrurile înainte și pentru firmele care nu au experiență în negocierea colectivă. Inspectoratul a pregătit ghiduri, fișe informative și modele de documente, inclusiv recomandări pentru alegerea reprezentanților salariaților.

Dar la ședința Comisiei de Dialog Social nu s-a vorbit doar despre hârtii și statistici. Sindicatele au ridicat situații privind compensarea timpului lucrat în zilele de sărbătoare legală, respectarea contractelor colective la nivel național de către autorități publice din asistență socială și sănătate, dar și problema lipsei unor echipamente și consumabile medicale.

Așadar, dincolo de cifra spectaculoasă de 782 de contracte, masa dialogului social de la Iași scoate la vedere o realitate mult mai complicată: drepturile negociate pe hârtie trebuie să ajungă și în practica de zi cu zi.

Comisia de Dialog Social încearcă astfel să fie mai mult decât o întâlnire bifată într-un calendar. Sindicatele, angajatorii și autoritățile au pus pe masă probleme care țin direct de salarii, program, condiții de muncă și funcționarea unor servicii publice.

Iar ITM Iași transmite un mesaj clar: instituția nu înseamnă doar controale, amenzi și constatări. Există și partea de informare, prevenție și negociere. Carmen DEACONU