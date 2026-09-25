Guvernul plătește 19 milioane de euro pe kilometrul de cale ferată modernizată de la Ilva la Pojorâta!

* una dintre cele mai spectaculoase schimbări va fi în stații * acestea vor fi sistematizate astfel încât liniile de primire-expediere să poată deservi trenuri cu o lungime utilă de 750 de metri!

Cei 106,82 kilometri dintre Ilva Mică și Pojorâta, parte a magistralei Apahida–Suceava, intră într-un proiect de modernizare estimat la nu mai puțin de 10,49 miliarde de lei, inclusiv TVA (aproximativ 99 milioane euro). Guvernul a aprobat joi indicatorii tehnico-economici ai investiției, care se întinde pe teritoriile județelor Bistrița-Năsăud și Suceava. Lucrările sunt programate să dureze 36 de luni.

Din miliardele alocate, 5,67 miliarde de lei reprezintă lucrări de construcții-montaj. Pentru primul an sunt prevăzuți 2,098 miliarde de lei, iar în următorii doi ani câte 4,197 miliarde de lei.

Proiectul prevede înlocuirea infrastructurii și suprastructurii căii ferate, lucrări de consolidare și refacerea profilului transversal, pentru creșterea stabilității liniei.

Și podurile intră în operațiunea de reabilitare. Vor fi refăcute poduri și podețe, unele podețe urmând să fie înlocuite cu structuri noi, inclusiv poduri acolo unde situația o impune. Lucrările vizează și construcțiile cu durata de viață depășită sau cele care nu mai corespund din punct de vedere hidraulic.

Una dintre cele mai spectaculoase schimbări va fi în stații. Acestea vor fi sistematizate astfel încât liniile de primire-expediere să poată deservi trenuri cu o lungime utilă de 750 de metri.

Peroanele vor fi reabilitate, iar cele existente vor fi înlocuite cu peroane prefabricate. Punctele de oprire vor fi, la rândul lor, sistematizate pentru ca pasagerii să poată avea acces în condiții corespunzătoare.

Proiectul atacă și infrastructura feroviară invizibilă pentru călător, dar esențială pentru circulația trenurilor. Vor fi modernizate instalațiile de electrificare, atât în stații, cât și pe linia curentă, iar macazurile vor beneficia de instalații de încălzire.

La pachet vin și instalații moderne de semnalizare și telecomunicații, menite să aducă linia la standarde tehnice actualizate.

Iar pentru localitățile traversate sunt prevăzute măsuri pentru reducerea impactului infrastructurii: panouri fonoabsorbante și îmbunătățirea perdelelor forestiere existente.

Practic, cei peste 106 kilometri de cale ferată intră într-un amplu proces de reconstrucție și modernizare. Cu 10,49 miliarde de lei pe masă și un termen de execuție de trei ani, proiectul promite o schimbare majoră pentru una dintre importantele legături feroviare din nordul Moldovei. Daniel BACIU