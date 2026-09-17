Poliția confirmă haosul pistelor pentru biciclete din Iași: cinci sancțiuni și piste care trebuiau dezafectate

Poliția Română confirmă oficial problemele grave ale infrastructurii pentru biciclete și trotinete din municipiul Iași. În perioada 2022-2026, polițiștii rutieri au identificat deficiențe de semnalizare și de practicabilitate care puteau pune în pericol participanții la trafic. În unele cazuri, autoritățile au fost avertizate că pistele trebuie chiar dezafectate temporar, până când vor putea fi aduse la standardele legale.

Ministerul Afacerilor Interne scoate la iveală o situație urmărită de Poliția Rutieră ieșeană de mai mulți ani. Numeroasele sesizări și riscul rutier asociat deplasării bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice au determinat efectuarea unor verificări privind modul în care sunt sistematizate și semnalizate pistele din municipiu.

Concluziile polițiștilor nu sunt tocmai măgulitoare pentru administrația drumurilor. Au fost constatate deficiențe privind semnalizarea și practicabilitatea unor piste, despre care Poliția spune că puteau afecta siguranța participanților la trafic.

Poliția a cerut chiar dezafectarea unor piste

În perioada 2022-2026, Inspectoratul de Poliție Județean Iași a menținut legătura cu autoritățile responsabile și a solicitat remedierea problemelor și aducerea infrastructurii la standardele prevăzute de legislația în vigoare.

Mai mult, în situațiile în care deficiențele nu puteau fi remediate într-un termen rezonabil, Poliția Rutieră a solicitat dezafectarea temporară a pistelor, până la efectuarea lucrărilor necesare și realizarea unei infrastructuri conforme.

Este una dintre cele mai importante concluzii ale răspunsului oficial: existența unei piste pe carosabil sau pe trotuar nu înseamnă automat că aceasta poate fi utilizată în condiții de siguranță și legalitate.

Cinci sancțiuni pentru administratorul drumului

Problemele nu au rămas doar la nivelul avertismentelor.

Potrivit MAI, în perioada analizată, polițiștii din cadrul IPJ Iași au aplicat cinci sancțiuni contravenționale administratorului drumului public, pentru semnalizarea necorespunzătoare a pistelor pentru biciclete din municipiul Iași. Sancțiunile au fost aplicate în baza OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

În același timp, autoritățile administrației publice locale au informat Serviciul Rutier al IPJ Iași că au fost demontate indicatoarele de semnalizare a pistelor pentru biciclete din municipiu.

După dispariția pistelor, bicicliștii au rămas în trafic

În acest context, Poliția Rutieră spune că și-a intensificat activitățile de informare și prevenție adresate bicicliștilor care circulă prin Iași.

Mesajul este unul de prudență: în lipsa unor amenajări rutiere specifice și semnalizate corespunzător, bicicliștii sunt atenționați să respecte cu strictețe regulile de circulație și să adopte un comportament preventiv.

Problema este că răspunsul MAI descrie și o limită importantă a intervenției Poliției.

Administratorul drumului public este cel care trebuie să asigure, să instaleze și să întrețină mijloacele de semnalizare rutieră. Poliția Rutieră are rolul de a aviza propunerile și de a verifica, împreună cu administratorul, conformitatea acestora.

Prin urmare, MAI precizează că structurile de Poliție nu pot impune administratorilor drumurilor proceduri stricte privind termenele și modalitatea de reabilitare sau punere în legalitate a infrastructurii velo.

Un vid de responsabilitate?

Răspunsul oficial lasă astfel în urmă o problemă care nu mai ține doar de biciclete și trotinete: cine și în cât timp trebuie să repare infrastructura atunci când Poliția constată că aceasta este nesigură sau neconformă?

Poliția poate verifica, sancționa și solicita remedieri ori dezafectarea temporară. Administratorul drumului este însă cel care trebuie să asigure infrastructura și semnalizarea.

Între cele două atribuții rămâne însă problema termenului concret în care deficiențele trebuie eliminate.

MAI afirmă că Poliția Română este disponibilă să coopereze cu instituțiile competente, organizațiile neguvernamentale și ceilalți actori implicați pentru creșterea siguranței rutiere.

Pentru bicicliștii ieșeni, însă, o pistă ar trebui să fie nu doar desenată pe asfalt, ci și semnalizată corect, practicabilă și sigură pentru a putea fi folosită. Daniel BACIU