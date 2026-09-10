SRU Iași, împotmolit, în timp ce Clujul și Craiova urcă spre cer. Ce se întâmplă cu spitalul care trebuia să schimbe Moldova?

* imaginea este aproape neverosimilă: în locul unui spital care se ridică spectaculos, Iașul are un șantier care pare blocat într-o etapă interminabilă de excavări, fundații și lucrări pregătitoare * între timp, la Cluj și Craiova (în imagine) construcțiile urcă deja pe verticală.

În urmă cu aproximativ doi ani, Iașul pornea cu toate motoarele turate proiectul Spitalului Regional de Urgență. Avea terenul, avea finanțarea, avea constructorul, avea supervizorii și, cel puțin la nivel declarativ, avea și susținerea politică necesară. Era proiectul care trebuia să demonstreze că Moldova poate ține pasul cu marile investiții medicale ale României.

Diferența începe să fie imposibil de ignorat

La Craiova, noul obiectiv medical avansează pe mai multe fronturi. Structura clădirii a ajuns la niveluri superioare, iar constructorul lucrează simultan la planșee, grinzi, pereți și stâlpi. Stadiul fizic raportat este de aproximativ 95% la subsol, 90% la demisol, 90% la parter, 70% la etajul 1, 30% la etajul 2, 20% la etajul 3 și 7% la etajul 4. Cu alte cuvinte, Craiova construiește deja în sus.

La Cluj, ritmul este la fel de vizibil. Viitorul Spital Pediatric Monobloc intră tot mai clar în etapa de dezvoltare pe verticală. După finalizarea celor 9.000 de incluziuni rigide necesare îmbunătățirii terenului de fundare, lucrările continuă la radier și structura subsolului, iar primele elemente verticale sunt deja executate.

Prima macara turn este operațională, iar până la sfârșitul lunii septembrie sunt prevăzute încă două. În total, proiectul prevede șase macarale turn pe șantier.

Realitatea începe să doară pentru Iași

Orașul care, în urmă cu doi ani, era prezentat drept unul dintre exemplele de succes ale marilor proiecte medicale privește de pe margine cum alte centre regionale îl depășesc.

Iașul avea toate premisele. Proiectul SRU era prezentat ca o investiție strategică pentru întreaga Moldovă, iar startul lucrărilor trebuia să transforme orașul într-un reper medical al estului României. Numai că lucrurile s-au împotmolit.

Demararea celei de-a doua faze a proiectului a fost ratată, iar peste procedura de atribuire s-a așezat și o contestație care a complicat suplimentar parcursul. Timpul a trecut. Șantierul a rămas. Iar diferența față de celelalte mari proiecte regionale a început să devină spectaculoasă.

Imaginile sunt greu de ignorat

La Craiova, betonul urcă. La Cluj, structura se ridică. La Iași, excavatoarele continuă să lucreze într-un șantier care pare încă dominat de pământ, fundații și lucrări pregătitoare.

Pentru un proiect care ar trebui să deservească milioane de oameni din Moldova, situația este cu atât mai greu de explicat. Cine răspunde pentru timpul pierdut?

E necesară o explicație legată de faptul că Iașul, care părea să fi luat startul înaintea celorlalți, a rămas cu mult în urmă, o explicație legată de diferența dintre promisiunile de acum doi ani și realitatea de pe teren.

Astăzi, orașul care trebuia să dea tonul marilor investiții medicale a ajuns să privească de la distanță cum Clujul și Craiova își ridică spitalele etaj cu etaj.

Iar dacă ritmul nu se schimbă rapid, imaginea poate deveni una dintre cele mai usturătoare comparații pentru administrația și politicienii care au promis că SRU Iași va fi proiectul-fanion al Moldovei.

Daniel BACIU