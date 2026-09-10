Razie în Iași printre bicicliști și trotinetiști! Zeci de amenzi într-o singură zi

Polițiștii rutieri din Iași au declanșat o acțiune de amploare pentru a-i lua la control pe bicicliștii și utilizatorii de trotinete electrice care încalcă regulile de circulație și pun în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic. Polițiștii au efectuat 32 de testări alcoolscopice și au aplicat 43 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor ridicându-se la 16.871 de lei.

Acțiunea desfășurată pe 9 septembrie de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Iași a avut ca principal obiectiv prevenirea accidentelor provocate de abaterile bicicliștilor și trotinetiștilor.

Rezultatul controalelor arată însă că problemele sunt departe de a fi rezolvate.

Dintre sancțiunile aplicate, 10 au vizat bicicliști, iar alte 6 au fost date conducătorilor de trotinete electrice. Restul amenzilor au fost aplicate pentru alte încălcări ale legislației rutiere. În timpul acțiunii, polițiștii au retras și un certificat de înmatriculare.

Trotineta pe trotuar, direct în vizorul polițiștilor

Un exemplu concret a fost oferit de un tânăr de 18 ani, depistat în timp ce circula cu trotineta electrică pe trotuar, într-o zonă în care acesta nu era prevăzut cu pistă special amenajată pentru biciclete și trotinete. Pentru abaterea comisă, tânărul a fost sancționat contravențional în baza OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Poliția atrage atenția că regulile nu sunt opționale. Atunci când există o pistă pentru biciclete, bicicletele și trotinetele electrice trebuie conduse pe aceasta. În lipsa unei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru autovehicule este de cel mult 50 km/h.

Există și o limită clară de vârstă: pentru a conduce o bicicletă sau o trotinetă electrică pe drumurile publice, persoana trebuie să aibă cel puțin 14 ani.

La fel de importante sunt echiparea și vizibilitatea. Bicicletele, mopedele și trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice trebuie să fie dotate cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente. Circulația pe timp de noapte fără acestea, atunci când nu sunt funcționale, este interzisă.

Pentru cei mai tineri, regula este și mai strictă: casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice cu vârsta sub 16 ani, atunci când se deplasează pe partea carosabilă.

Iar pe trotineta electrică nu este loc pentru pasageri. Transportul unei alte persoane este interzis.

Andrei TURCU