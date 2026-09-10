Primăria scoate la licitație cinci locuri de parcare. Pot participa locatarii din 18 blocuri!

Ieșenii care sunt în căutarea unui loc de parcare au o nouă șansă să obțină unul în apropierea locuinței. Direcția Exploatare Patrimoniu organizează marți, 22 septembrie 2026, trei licitații publice cu strigare pentru închirierea unor locuri de parcare de reședință.

Licitațiile vor avea loc la sediul Direcției Exploatare Patrimoniu din șos. Națională nr. 43, iar procedurile sunt programate pe parcursul zilei, în funcție de fiecare parcare.

Prima licitație începe la ora 10:00 și vizează închirierea locului nr. 3 din parcarea de reședință situată pe strada Păcurari nr. 130. La procedură pot participa locatarii blocurilor 136, 578, 584, 585 și 586.

O oră mai târziu, la ora 11:00, este programată licitația pentru locurile nr. 2 și 5 din parcarea de reședință de pe șos. Păcurari nr. 4. Sunt eligibili locatarii blocurilor 558, 590A, 590B, 590C și Cămin.

Cea de-a treia licitație este programată la ora 12:00 și pune la bătaie locurile nr. 65 și 107 din parcarea de reședință de pe șos. Moara de Foc nr. 12. La această procedură pot participa locatarii blocurilor 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 și 408.

Înscrierile se încheie pe 18 septembrie

Cei interesați trebuie să fie atenți la termenul-limită. Documentele necesare pentru înscriere se transmit în format electronic, scanate, la adresa licitatii.camera12@gmail.com.

Dosarele trebuie depuse până vineri, 18 septembrie 2026, ora 13:00. După expirarea acestui termen, solicitările nu mai pot fi luate în calcul pentru licitațiile din 22 septembrie.

Informații suplimentare despre documentația necesară și condițiile de participare pot fi obținute la 0232/264246, interior 113. Carmen DEACONU