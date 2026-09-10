SACRUM caută voluntari la Iași pentru festivalul din octombrie

* prima ediție SACRUM Iași Art Festival își formează echipa de voluntari pentru aproape o lună de evenimente culturale * sunt căutate persoane de peste 18 ani, interesate de artă și dispuse să lucreze direct în organizarea manifestărilor programate între 4 și 30 octombrie

Iașul se pregătește pentru un nou festival de amploare, iar organizatorii caută oameni care vor să vadă cultura și din cealaltă parte a scenei. SACRUM Iași Art Festival a deschis recrutarea voluntarilor pentru ediția din această toamnă.

Sunt vizate persoane responsabile, comunicative și organizate, interesate de artă și cultură și dispuse să se implice în activitatea unui festival desfășurat în mai multe puncte ale orașului.

Pentru înscriere, candidații trebuie să transmită numele, vârsta, datele de contact și câteva rânduri despre motivația pentru care vor să facă parte din echipa SACRUM.

Nu este vorba doar despre prezența la spectacole sau expoziții. Voluntarii intră în mecanismul de organizare al evenimentului, lucrează alături de echipele festivalului și au contact direct cu artiștii, invitații și publicul.

Peste 50 de manifestări în prima ediție

Dimensiunea programului explică și nevoia unei echipe extinse. SACRUM debutează anul acesta la Iași, iar calendarul anunțat cuprinde peste 50 de manifestări, desfășurate în mai mult de 20 de spații culturale din oraș.

Programul reunește expoziții, proiecte de artă digitală, concerte, spectacole de teatru, proiecții de film, workshopuri, conferințe și dezbateri. Ediția inaugurală are tema „Creatio et Intelligentia – de la Providența divină la inteligența artificială”.

Festivalul este construit în jurul întâlnirii dintre patrimoniu, spiritualitate și forme contemporane de expresie artistică și aduce împreună instituții culturale, universitare și religioase din Iași.

Cultura văzută din interior

Pentru cei care vor să intre pentru prima dată într-o echipă de festival, voluntariatul poate însemna experiență practică de organizare, contact cu publicul și lucrul într-un program cultural de mari dimensiuni.

Organizatorii pun accent pe disponibilitatea de implicare, comunicare și responsabilitate. În schimb, voluntarii au posibilitatea să urmărească din interior modul în care este construit un eveniment cultural, de la pregătirea activităților până la întâlnirea cu artiștii și publicul.

Maura ANGHEL