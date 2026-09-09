Accident groaznic la Lețcani! Camion răsturnat peste un autoturism

Tragedie cumplită, miercuri, la Lețcani, în județul Iași! Un accident rutier de o violență extremă s-a transformat într-o adevărată scenă de coșmar după ce un camion încărcat cu balast s-a răsturnat peste un autoturism Volkswagen Jetta, înmatriculat în Iași. Mașina a fost pur și simplu zdrobită sub greutatea camionului.

În autoturism se aflau două persoane. Pentru una dintre victime, un bărbat de 45 de ani, salvatorii nu au mai putut face nimic. Acesta prezenta leziuni incompatibile cu viața, iar impactul a fost fatal.

Potrivit informațiilor transmise de prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU SMURD Iași, la fața locului au fost găsite două victime. Bărbatul din autoturism avea leziuni incompatibile cu viața, în timp ce șoferul camionului era în curs de evaluare medicală și, la prima examinare, nu părea să fi suferit leziuni majore. „La Lețcani, accident rutier – autoturism cu impact frontal cu un autocamion. La locul solicitării au fost dirijate un echipaj TIM și un echipaj de descarcerare”, a precizat medicul.

Impactul a fost devastator!

Volkswagenul a fost distrus complet, iar scenele de la locul accidentului sunt teribile. În urma violenței impactului, fragmente provenite din trupul victimei decedate au fost împrăștiate pe zeci de metri, potrivit informațiilor de la fața locului.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași au fost mobilizați pentru operațiunea extrem de dificilă de descarcerare și pentru acordarea primului ajutor. Intervenția a necesitat o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

În total, 9 subofițeri din cadrul ISU Iași au participat la intervenție.

Camionul răsturnat peste autoturism a făcut ca misiunea salvatorilor să fie una extrem de complicată. Fiarele contorsionate ale mașinii au trebuit deschise pentru ca echipele de intervenție să poată ajunge la victime.

Între timp, polițiștii criminaliști efectuează cercetări pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia și în ce condiții camionul încărcat cu balast a ajuns peste autoturism. „Din primele verificări efectuate, a rezultat faptul că un bărbat, de 45 de ani, în timp ce conducea autoturimsul dinspre Lețcani către Podu Iloaiei, ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule, care se deplasa din sens opus, condus de un bărbat, de 56 de ani. În urma impactului, șoferul de 45 de ani a decedat, iar celălalt șofer a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. De asemenea, bărbatul de 65 de ani a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun”, a transmis IPJ Iași.

O clipă de neatenție, o manevră greșită sau o împrejurare încă neclarificată a transformat un drum obișnuit într-o tragedie. Ancheta polițiștilor urmează să stabilească responsabilitățile și mecanismul exact al accidentului.

Pentru unul dintre oamenii implicați, însă, nu a mai existat nicio șansă. Drumul s-a încheiat brutal, sub tonele camionului răsturnat. Andrei TURCU