Tâlharul din Canta, încătușat! A atacat o femeie de 72 de ani

Alertă în cartierul Canta, din Iași. Un bărbat de 45 de ani a fost reținut de polițiști, fiind bănuit că ar fi atacat o femeie de 72 de ani și i-ar fi smuls, prin violență, lănțișoarele pe care le purta.

Incidentul s-ar fi produs pe 7 septembrie, pe strada Canta din municipiul Iași. Potrivit cercetărilor efectuate de polițiștii Secției nr. 2 Poliție Iași, bărbatul ar fi urmărit-o pe femeie și, folosind violența, i-ar fi sustras bijuteriile.

Ancheta polițiștilor a dus rapid la identificarea principalului suspect. Astfel, la data de 8 septembrie, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie.

Cazul este cu atât mai grav cu cât victima este o femeie în vârstă de 72 de ani, atacată în timp ce se deplasa pe o stradă din municipiul Iași.

Urmează momentul decisiv pentru suspect. La data de 9 septembrie, bărbatul va fi prezentat în fața procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și, ulterior, Judecătoriei Iași, cu propuneri legale.

De aici, ancheta va intra într-o nouă etapă, iar magistrații vor decide măsurile care se impun în cazul acestuia.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii situații de fapt și a tuturor împrejurărilor în care s-a produs atacul.

Bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Andrei TURCU