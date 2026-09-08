Ieșenii merg la Berlin, după monorail!

* reprezentanții Asociației HaiCaSePoate și proiectanții implicați în proiect vor merge în această toamnă la Berlin, la InnoTrans, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate transportului feroviar și mobilității, unde sunt programate întâlniri cu producători de sisteme monorail, subansamble și echipamente electronice

Monorailul Iași începe să capete contur. Dar, deocamdată, nu din banii statului, nu din fonduri europene și nici din bugetul Primăriei. Ci din buzunarul comunității. Proiectul promovat de asociația civică HaiCaSePoate înaintează pas cu pas, iar factura primelor etape este achitată prin donațiile ieșenilor.

Cătălin Urtoi, unul dintre inițiatorii proiectului, a făcut publică situația financiară a contului dedicat Monorailului pentru luna august. Iar cifrele arată cât de rapid se consumă banii atunci când o idee încearcă să devină proiect.

27 de lei comisioane bancare

La 1 august 2026, în cont se aflau 144.216 lei. În timpul lunii au mai intrat 10.125 de lei, în timp ce plățile au ajuns la 141.366,59 lei. La final de august, soldul coborâse la doar 12.974,41 lei.

Practic, într-o singură lună, prin contul Monorailului au trecut peste 151.000 de lei, dacă sunt adunate încasările și plățile. Extrasul indică și 27 de lei comisioane bancare, iar pentru perioada analizată sunt raportate zece tranzacții.

Potrivit lui Urtoi, banii strânși sunt folosiți pentru achitarea Studiului de Prefezabilitate, cu excepția comisioanelor bancare. Inițiatorul susține că va continua să publice situația sumelor colectate și a plăților efectuate către proiectant.

În plină lună de vacanță, când donațiile ar fi putut scădea, în cont au intrat totuși peste zece mii de lei. Urtoi spune că va continua să meargă „din ușă în ușă” până când va fi adunată suma necesară pentru realizarea studiului.

Deocamdată, Monorailul nu înseamnă șine suspendate peste Iași și nici trenuri care să traverseze orașul. Este un proiect aflat în faza studiilor, care trebuie să demonstreze că soluția poate fi realizată tehnic și că este justificată economic.

Dar proiectul a intrat deja într-o etapă concretă: are bani strânși, are plăți făcute și are un studiu de prefezabilitate care trebuie dus la capăt.

Următoarea mutare se pregătește la Berlin

Reprezentanții HaiCaSePoate și proiectanții implicați în proiect vor merge în această toamnă la InnoTrans, unul dintre cele mai importante evenimente internaționale dedicate transportului feroviar și mobilității, unde sunt programate întâlniri cu producători de sisteme monorail, subansamble și echipamente electronice.

În mesajul său, Cătălin Urtoi amintește nume grele ale industriei, precum Hitachi, BYD, Alstom, Siemens și Max Bögl.

Ținta anunțată este ambițioasă: Iașul să aibă până în 2035 un monorail sau un metrou de suprafață modern și performant.

Viziunea pentru perioada 2026-2036 este un Sistem Integrat de Transport Urban Iași – SITUI, conceput pentru a reduce traficul, emisiile și haosul transportului urban și pentru a lega mai eficient principalele moduri de transport.

Sistemul ar urma să combine trenul metropolitan, monorailul, tramvaiele și autobuzele electrice.

Studiul de prefezabilitate va fi donat Primăriei

Monorailul se află în prezent în etapa Studiului de Prefezabilitate, care, potrivit proiectului prezentat, ar urma să fie finalizat în 2027. Ulterior, asociația intenționează să doneze studiul Primăriei Iași, pentru continuarea proiectului prin Studiu de Fezabilitate, proiectare și execuție, cu finanțare europeană în perioada 2028-2034.

Și soluția tehnică este încă în analiză. Monorailul ar putea circula pe estacade, la nivelul solului sau chiar subteran, în funcție de particularitățile orașului: dealuri, albia Bahluiului, zone construite și monumente istorice.

Cu alte cuvinte, Iașul visează deja la transportul anului 2035, dar astăzi plătește încă pentru studiile care trebuie să demonstreze dacă acest vis poate deveni realitate.

Deocamdată, nota de plată este achitată de comunitate. Iar în august, din contul Monorailului au plecat 141.366,59 lei.

Daniel BACIU