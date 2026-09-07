100 de locuri de parcare, scoase la licitație în Iași!

Bătălia pentru un loc de parcare în Iași continuă. Direcția Exploatare Patrimoniu organizează, în data de 17 septembrie 2026, două licitații publice cu strigare pentru închirierea a nu mai puțin de 100 de locuri de parcare din două parcări de reședință.

Prima licitație va avea loc la ora 10.00, la sediul Direcției Exploatare Patrimoniu din șos. Națională nr. 43. Sunt scoase la licitație două locuri de parcare, numerotate 01 și 26, în parcarea de reședință situată pe strada Buridava nr. 23.

La această procedură pot participa locatarii blocurilor B4-7, B8, B9, B10 și G78.

O oră mai târziu, la 11.00, începe cea de-a doua licitație, mult mai amplă. Municipalitatea scoate la bătaie 98 de locuri de parcare din parcarea de reședință din bd. Chimiei – ANL.

Lista este una consistentă, locurile disponibile fiind numerotate de la 1 până la 306, în funcție de poziția acestora în parcare. Printre numerele scoase la licitație se regăsesc 1, 2, 3, 10, 29, 39, 49–52, 54, 55, 63–70, 72, 73, 78, 80, 103–107, 110, 112, 129, 132, 147, 165–170, 182–186, 188–190, 193, 197, 201, 208, 217, 231, 235–237, 241, 247, 252–257, 259–262, 265, 267–275, 277–282, 286–289, 291–298, 300 și 306.

La licitația de la ora 11.00 au drept de participare locatarii blocurilor I11, I12, I21, I22, I23, I31, I32, I33 și I4, precum și cei din Blocurile Sociale nr. 7–17 și Blocurile ANL nr. 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 și 73.

Pentru cei interesați, înscrierea vine cu o condiție importantă: documentele solicitate trebuie transmise exclusiv în format electronic, scanate, la adresa de e-mail licitatii.camera15@gmail.com.

Astfel, într-o singură zi, sunt puse în joc 100 de locuri de parcare, iar pentru locatarii din zonele vizate poate fi o oportunitate importantă de a obține un loc de parcare de reședință. Carmen DEACONU