În Iași, mediatorii aleargă pentru copiii care riscă să rămână pe dinafara sistemului

Pentru mii de copii, începutul școlii înseamnă emoții, ghiozdane noi și prima întâlnire cu profesorii. În unele comunități defavorizate din județul Iași, însă, drumul spre școală începe cu o luptă. O luptă pentru acte, pentru înscrieri, pentru rechizite și, uneori, chiar pentru ca un copil să poată păși pentru prima dată într-o sală de clasă.

Aceasta este realitatea discutată la ședința Grupului de Lucru Mixt pentru problemele romilor din județul Iași, desfășurată chiar înainte de debutul noului an școlar.

În aceste zile, mediatorii școlari sunt mobilizați la maximum pentru a finaliza înscrierile copiilor în clasa pregătitoare. Iar una dintre cele mai mari piedici este una care pare incredibilă în 2026: actele lipsă.

Certificate de naștere pierdute sau care nu se află în posesia familiilor pot bloca înscrierea unui copil. Pentru familiile sărace, chiar și costurile notariale necesare pentru reconstituirea documentelor pot deveni imposibil de suportat. În aceste situații, mediatorii preiau demersurile și încearcă să rezolve problemele birocratice pentru ca elevii să nu fie abandonați înainte de a începe școala.

Dar drama este mult mai profundă. În unele gospodării, părinții nu au suficiente cunoștințe pentru a gestiona procedurile administrative, iar alfabetizarea funcțională și digitală este extrem de redusă. Mediatorul ajunge astfel să fie, pe rând, sprijin pentru familie, consilier, intermediar și ghid pentru copil.

În cazurile sociale grave intervin și cei 16 mediatori sanitari din județ, care lucrează în această perioadă la actualizarea datelor despre comunitățile de romi. Informațiile sunt introduse într-o nouă aplicație digitală, pentru ca autoritățile să poată identifica mai rapid problemele și să intervină acolo unde este nevoie.

Nici lipsa rechizitelor nu este ignorată. Organizațiile civice încearcă să acopere aceste nevoi, iar asociațiile rome oferă, în situații punctuale, sprijin financiar copiilor care reușesc să ajungă la liceu.

Există însă și o șansă pentru cei care au abandonat școala. Programul „A doua șansă” permite adulților să își completeze studiile, înscrierile fiind deschise în această perioadă la Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Liceul Economic „Virgil Madgearu” și Școala „Alexandru Vlahuță”.

Inspectoratul Școlar Județean Iași transmite un mesaj ferm: niciun copil nu trebuie să rămână în afara școlii. Iar promisiunea este susținută de o mobilizare care se întinde dincolo de porțile unităților de învățământ.

Și siguranța devine o prioritate. Polițiștii și jandarmii continuă acțiunile preventive în școli, cu accent pe bullying și consumul de substanțe interzise. Semnalele venite din teren sunt urmărite încă din fazele incipiente, pentru ca problemele să nu se transforme în tragedii.

În spatele primei zile de școală se duce, așadar, o bătălie nevăzută. Pentru unii copii din Iași, școala nu începe cu prima oră. Începe cu o cursă contra cronometru pentru acte, sprijin și o șansă la educație. Carmen DEACONU