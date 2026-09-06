* Aeroportul Iași are 31 de destinații directe, dintre care 29 sunt externe * în România, pasagerii pot zbura fără escală doar spre București și Cluj-Napoca * în weekendul 4–6 septembrie au fost programate opt plecări spre Capitală

Aeroportul Iași este conectat direct cu zeci de orașe din afara țării, dar harta curselor interne se oprește la numai două destinații. Din cele 31 de aeroporturi spre care sunt programate zboruri directe, 29 sunt în afara României. În țară se poate zbura fără escală doar la București și Cluj-Napoca.

Lista externă este mult mai lungă. Din Iași sunt disponibile legături directe spre Londra, Liverpool, Paris, Bruxelles, Viena, Roma, Milano, Bologna, Torino, Veneția, Madrid, Barcelona, Valencia, Dublin, Praga, Eindhoven, Istanbul sau Tel Aviv, între altele. Italia singură are șapte destinații directe în rețeaua aeroportului.

Opt plecări spre București în trei zile

Bucureștiul rămâne însă una dintre cele mai bine deservite rute de la Iași. În weekendul 4–6 septembrie au fost programate opt plecări directe spre Aeroportul Henri Coandă.

Vineri, 4 septembrie, au fost trei: TAROM RO702 la 07:50, TAROM RO708 la 21:25 și Animawings A2137 la 23:10. Sâmbătă au fost programate alte trei curse TAROM, iar duminică două, la 13:55 și 22:40.

Așadar, Bucureștiul nu duce lipsă de frecvențe. Diferența apare în momentul în care este analizată întreaga rețea: Capitala concentrează mai multe curse pe aceeași rută, în timp ce spre exteriorul țării oferta este împărțită între aproape 30 de destinații.

În țară, doar București și Cluj-Napoca

Pentru un pasager care vrea să ajungă cu avionul din Iași în alt oraș din România, variantele sunt foarte puține. Bucureștiul este deservit de TAROM și Animawings, iar singura altă destinație internă directă este Cluj-Napoca, operată de Animawings.

În schimb, numai Italia oferă șapte variante: Bologna, Bergamo, Milano-Malpensa, Pisa, Roma-Fiumicino, Torino și Veneția-Treviso. Spre Spania sunt disponibile Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca și Valencia. Marea Britanie apare pe hartă cu Londra-Luton și Liverpool.

La acestea se adaugă Viena, Bruxelles-Charleroi, Paris-Beauvais, Dublin, Praga, Eindhoven, Istanbul și alte destinații operate direct din Iași.

Cea mai mare ofertă este a Wizz Air Malta

Șapte companii aeriene au zboruri directe programate din Iași. Wizz Air Malta are cea mai mare rețea, cu 23 de destinații, urmată de Animawings, cu cinci, și Ryanair, cu patru. TAROM deservește direct din Iași o singură destinație – București.

Austrian Airlines asigură legătura cu Viena, iar alte companii completează programul cu rute regulate sau sezoniere.

Datele arată astfel o structură clară a Aeroportului Iași: 29 dintre cele 31 de destinații directe sunt în afara României, în timp ce rețeaua internă înseamnă doar București și Cluj-Napoca. Bucureștiul are mai multe zboruri pe zi, dar pentru orice alt oraș important din țară pasagerii ieșeni nu au, în prezent, o cursă directă.

Dan DIMA