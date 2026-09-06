* cursurile încep luni, 7 septembrie * copiii de 6–12 ani au nevoie de 9–12 ore de somn înaintea unei zile de școală *

Prima zi de școală nu se pregătește luni dimineață, în cele 30 de minute dintre trezire și plecarea de acasă. Pentru copiii care intră pentru prima dată într-o clasă, dar și pentru cei care revin după vacanță, diferența o fac lucrurile simple: somnul, ghiozdanul pregătit din timp, un mic dejun normal și câteva explicații clare despre ceea ce urmează.

Cursurile anului școlar 2026–2027 încep luni, 7 septembrie, iar anul va avea 36 de săptămâni de cursuri.

Somnul este primul lucru care trebuie reglat

În seara de dinaintea școlii nu este momentul pentru cumpărături târzii, jocuri până la miezul nopții sau pregătirea în grabă a rechizitelor. Copiii între 6 și 12 ani au nevoie, în mod obișnuit, de 9–12 ore de somn, iar adolescenții de 8–10 ore.

Dacă trezirea este programată la ora 7.00, un copil de vârstă școlară ar trebui să fie deja în pat suficient de devreme pentru a-și acoperi necesarul de somn. Telefonul, tableta și jocurile pot fi oprite cu cel puțin 30–60 de minute înainte de culcare.

Hainele se aleg de seara, ghiozdanul se verifică, iar încălțămintea, cheia, legitimația sau abonamentul de transport trebuie puse la îndemână. Dimineața nu ar trebui transformată într-o cursă după obiecte uitate.

Copilul trebuie să știe exact ce urmează

Mai ales pentru un elev de clasă pregătitoare, formularea „mâine mergi la școală” spune prea puțin. Este mai util să îi explicăm concret: la ce oră pleacă de acasă, cine îl duce, unde intră, cine îl așteaptă, cât timp va rămâne acolo și cine vine să îl ia.

UNICEF recomandă familiarizarea copilului cu școala, discutarea programului și o despărțire scurtă și pozitivă în prima zi.

Un copil care știe că „mama vine la ora 12.00” sau că „după ultima oră mergem împreună acasă” are un reper concret. Explicațiile simple sunt mai eficiente decât promisiuni precum „nu ai de ce să te temi” sau „o să fie cea mai frumoasă zi”.

Ghiozdanul nu trebuie umplut cu lucruri inutile

Pentru prima zi sunt suficiente obiectele cerute de școală. Nu este nevoie ca părintele să introducă preventiv în ghiozdan toate caietele, manualele și rechizitele cumpărate.

Se verifică patru lucruri: penarul, caietele sau materialele solicitate, apa și pachetul pentru gustare, dacă programul îl impune. Pentru copiii mici este util ca ei să participe la pregătire și să știe unde se află fiecare obiect.

Tot înainte de prima zi trebuie exersate gesturile banale care pot deveni dificile într-un mediu nou: deschiderea sticlei cu apă, închiderea ghiozdanului, folosirea fermoarului, recunoașterea propriilor lucruri și mersul la toaletă fără ajutor.

Prima dimineață trebuie să aibă timp de rezervă

Trezirea cu 10 minute înainte de plecare aproape garantează grabă și tensiune. Pentru prima zi este mai sigură o marjă de 15–20 de minute peste timpul necesar în mod obișnuit.

Micul dejun trebuie să fie unul cunoscut copilului. Prima zi de școală nu este momentul potrivit pentru alimente noi, porții foarte mari sau pentru a obliga copilul să mănânce mai mult decât poate.

Părintele trebuie să verifice înainte de plecare ora exactă de intrare, locul unde sunt așteptați elevii și eventualele instrucțiuni transmise de învățător sau diriginte.

Despărțirea lungă poate face plecarea mai dificilă

Pentru un copil care plânge la poarta școlii, prelungirea despărțirii cu încă 15 minute nu rezolvă neapărat problema. Mesajul trebuie să fie scurt și previzibil: părintele pleacă, copilul rămâne la școală și cei doi se revăd la ora stabilită.

Nici comparațiile nu ajută. „Uite, ceilalți copii nu plâng”, „fratele tău n-a făcut așa” sau „ești deja mare” pot transforma emoția firească într-un motiv de rușine.

După școală, întrebarea „Ce note ai luat?” nu are rost în prima zi. Mai utile sunt întrebările concrete: cu cine a stat în bancă, ce i-a plăcut, ce l-a surprins, unde a fost cel mai greu și ce vrea să știe pentru ziua următoare.

Prima zi nu trebuie să fie perfectă. Trebuie doar să îi dea copilului suficiente repere încât marți dimineață școala să nu mai fie un loc complet necunoscut. Tania DAMIAN