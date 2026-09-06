* Intrările la mesele de poker din Iași ajung la 1.000 de lei, iar la unul dintre turneele programate în septembrie un jucător poate plăti 550 de lei pentru fiecare intrare sau reintrare * Marele turneu al săptămânii are un fond garantat de 100.000 de lei

Câteva sute de lei pot dispărea repede într-o seară la o masă de poker din Iași. Calendarul public al jocurilor programate în această perioadă arată intrări de 200, 500 sau 1.000 de lei la cash game, dar și turnee în care sunt permise reintrări succesive. Într-un singur joc, suma pusă în joc de același participant poate trece astfel de câteva mii de lei.

Duminică se joacă de la 200 la 1.000 de lei

Duminică, 6 septembrie, de la ora 16.00, la Poker Arena Iași este programată ultima zi a unui maraton de cash game început pe 31 august. Pentru jocurile din această perioadă sunt afișate buy-in-uri de 200, 500 și 1.000 de lei. Evenimentul are și premii suplimentare de 10.000 de lei, acordate prin două serii de câte cinci premii a câte 1.000 de lei.

Prima serie de premii a fost acordată miercuri. Cinci jucători au primit câte 1.000 de lei, adică 5.000 de lei în total. Alte cinci premii de aceeași valoare sunt programate pentru duminică.

Sumele afișate drept buy-in nu reprezintă însă valoarea maximă pe care un jucător o poate cheltui într-o seară. În pokerul de tip cash game, banii cumpără fisele cu care participantul intră la masă, iar continuarea jocului poate presupune alte sume.

550 de lei intrarea, reintrări succesive

Cifre și mai clare apar în programul turneului care începe marți, 8 septembrie, la Iași. Main Event-ul Caravana Play GG are un fond garantat de 100.000 de lei, iar primele zile de calificare sunt programate pe 8, 10 și 11 septembrie.

Intrarea costă 330 de lei pentru jucătorii care îndeplinesc condiția privind contul indicată de organizator și 550 de lei pentru ceilalți participanți. Aceleași tarife sunt prevăzute și pentru reintrări. Pagina turneului precizează explicit că numărul maxim de re-entry este „unlimited”, iar reintrările sunt permise în primele 12 niveluri ale jocului.

Calculul arată cât de repede crește suma. Pentru un participant care plătește tariful de 550 de lei, o intrare și trei reintrări înseamnă 2.200 de lei. Cu încă o reintrare, totalul ajunge la 2.750 de lei. La tariful de 330 de lei, cinci intrări însumează 1.650 de lei.

Nu înseamnă că fiecare jucător cheltuie asemenea sume, ci că structura oficială a turneului permite ca bugetul unei singure seri să ajungă la acest nivel.

2.200 de lei pentru acces direct în a doua zi

Sâmbătă, 12 septembrie, când este programată ziua a doua a Main Event-ului, calendarul afișează două variante de buy-in: 1.320 de lei și 2.200 de lei, ambele pentru 150.000 de fise. Finala în bani este programată pentru 13 septembrie. Fondul garantat al competiției rămâne 100.000 de lei.

În aceeași perioadă, calendarul clubului include și mese Omaha cu buy-in-uri de 100, 200, 500 și 1.000 de lei, precum și alte jocuri de cash. Pokerul pe bani nu este, așadar, o activitate ocazională în programul local: în calendar apar jocuri în aproape fiecare zi a săptămânii.

Aproape 60.000 de români s-au autoexclus

Dimensiunea socială a jocurilor de noroc se vede și în registrul de autoexcludere. În august 2026, ONJN indica 59.140 de persoane autoexcluse la nivel național, după procesarea inclusiv a unui stoc de aproximativ 30.000 de solicitări rămase restante. Nu există însă o statistică publică separată care să arate câte dintre aceste persoane sunt din Iași.

Legislația obligă organizatorii de jocuri de noroc să nu permită accesul în locațiile fizice persoanelor înscrise în baza de date a celor autoexcluși și indezirabili. Cererile pot fi depuse atât la ONJN, cât și la operatorii de jocuri de noroc, aceștia din urmă având obligația să le transmită Oficiului.

La Iași, între o intrare de câteva sute de lei și o seară în care suma urcă la 2.000–3.000 de lei nu este nevoie de un joc cu miză clandestină. Cifrele rezultă chiar din tarifele și regulile publicate pentru turneele și mesele programate în această săptămână. Dan DIMA