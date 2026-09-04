CTP dă 125 de milioane de lei pe zece tramvaie „deștepte”

* noile achiziții vor vedea pietonii, vor număra pasagerii și vor merge 200 de metri fără curent! * lista dotărilor arată însă cât de mult s-a schimbat transportul public: climatizare, Wi-Fi, informare audio-video, validatoare pentru plata electronică, GPS și senzori multipli * durata de viață prevăzută pentru fiecare tramvai este de 17 ani

Primăria Municipiului Iași scoate la licitație un contract de peste 125 de milioane de lei pentru cumpărarea a 10 tramvaie noi, iar cerințele tehnice transformă viitoarele garnituri în unele dintre cele mai tehnologizate vehicule care ar putea circula pe străzile orașului.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 12 octombrie, iar proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027.

Nu sunt însă simple tramvaie noi. Vehiculele, cu lungimi între 19 și 22 de metri, trebuie să poată transporta cel puțin 135 de pasageri, dintre care minimum 30 pe scaune. Vor avea podea complet coborâtă, rampe pentru persoanele cu dizabilități și minimum trei uși duble.

Lista dotărilor arată însă cât de mult s-a schimbat transportul public: climatizare, Wi-Fi, informare audio-video, validatoare pentru plata electronică, GPS și senzori pentru numărarea pasagerilor. Durata de viață prevăzută pentru fiecare tramvai este de 17 ani.

Tramvaiul care „vede” pericolul

Cea mai spectaculoasă cerință este sistemul avansat de asistență pentru vatman.

Practic, viitoarele tramvaie trebuie să fie capabile să detecteze pietoni, bicicliști și autovehicule aflate pe traseu și să emită avertizări atunci când există risc de coliziune.

Vehiculele vor beneficia și de supraveghere video atât în interior, cât și în exterior.

Este o schimbare majoră pentru transportul public ieșean: tramvaiul nu va mai fi doar un vehicul condus de vatman, ci va beneficia de sisteme electronice menite să anticipeze și să semnaleze situațiile periculoase.

Una dintre cele mai interesante condiții din licitație apare în cazul avariilor de pe rețea.

Noile tramvaie trebuie să poată parcurge cel puțin 200 de metri fără alimentare cu energie electrică.

Sistemul este gândit pentru situațiile în care un tramvai rămâne blocat în urma unei avarii și trebuie să elibereze zona sau să ajungă într-un punct sigur.

În exploatarea normală, viteza va fi limitată la 50 km/h, deși constructiv tramvaiele trebuie să poată ajunge la 70 km/h.

Primul tramvai va ajunge la Iași în maximum un an

Câștigătorul contractului nu va livra doar vehiculele.

Compania va trebui să asigure și instruirea personalului CTP Iași, precum și mentenanța, consumabilele și piesele de schimb pe perioada garanției.

Garanția minimă impusă este de cinci ani.

Municipalitatea vrea ca primul tramvai să ajungă la Iași și să treacă prin etapa de omologare în cel mult 12 luni de la semnarea contractului.

Apoi, ritmul de livrare va accelera: câte trei tramvaie în fiecare trimestru, astfel încât întregul lot să fie recepționat în maximum doi ani.

Noua licitație vine după o serie de investiții masive în transportul electric.

Parcul ieșean a fost deja înnoit cu 50 de tramvaie noi, în mai multe etape.

Primele 32 de tramvaie, cu lungimea de aproximativ 30 de metri, au fost furnizate de PESA și Bozankaya.

Ulterior, Iașul a mers pe încă 18 tramvaie mai scurte, furnizate de Bozankaya, în baza unui contract de aproximativ 141 de milioane de lei.

Carmen DEACONU