„Coșar Voluntar ”, la Ciurea!

* bombele cu foc din casele bătrânilor - coșuri de fum rupte, sobe folosite greșit și materiale inflamabile descoperite în gospodăriile din Ciurea

Un proiect care poate face diferența dintre o iarnă liniștită și o tragedie continuă la Ciurea! „Coșar Voluntar” a ajuns la ediția a IV-a, iar voluntarii au intrat din nou în casele unor oameni vârstnici pentru a curăța coșurile de fum, sobele și pentru a elimina, pe cât posibil, pericolele care pot transforma o gospodărie într-o capcană.

La mijlocul acestei săptămâni, echipele implicate în proiect, alături de Primăria Comunei Ciurea și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Ciurea, au vizitat 10 imobile în care locuiesc persoane în vârstă. Au fost curățate coșuri de fum și sobe, s-au făcut reparații urgente și au fost verificate condițiile în care oamenii își încălzesc locuințele.

Iar ceea ce au găsit în unele case trage un puternic semnal de alarmă. Coșuri de fum rupte în poduri, elemente construite din cărămizi de ventilație crăpate, sobe utilizate necorespunzător și materiale combustibile aflate în apropierea surselor de căldură! Sunt exact genul de situații care, lăsate nerezolvate, pot duce la producerea unui incendiu.

Problemele descoperite la Ciurea arată cât de importantă este verificarea periodică a sobelor și coșurilor de fum. Un coș fisurat, deteriorat sau necurățat poate deveni o sursă majoră de risc, mai ales în perioada rece, când sobele sunt folosite intens.

„Coșar Voluntar” continuă astfel o misiune simplă, dar extrem de importantă: să ajungă acolo unde oamenii nu își permit întotdeauna să ceară ajutor și să rezolve înainte de producerea unei tragedii ceea ce poate fi prevenit.

Andrei TURCU