Iașul are aproape 10.000 de oameni fără loc de muncă! Vasluiul explodează, Bacăul respiră...

Harta șomajului din România scoate la iveală o ruptură uriașă între regiuni, iar Iașul ocupă un loc care merită toată atenția. Aproape 10.000 de ieșeni figurează în evidențele oficiale, însă rata șomajului din județ este de 3,47%, mult sub nivelurile dramatice din alte județe ale țării. În același timp, Moldova adună aproape 48.000 de șomeri, iar diferențele dintre județele regiunii sunt spectaculoase.

Potrivit datelor ANOFM, la 1 august 2026 România avea 259.889 de șomeri înregistrați, iar rata națională era de 3,25%. Iașul se află astfel ușor peste media națională, cu 9.696 de persoane fără loc de muncă și o rată de 3,47%.

Opt din zece șomeri ieșeni nu au niciun sprijin

Cifra care sare însă în ochi este alta: dintre șomerii ieșeni, 8.303 nu beneficiază de indemnizație, în timp ce doar 1.393 sunt indemnizați. Practic, aproximativ 86% dintre șomerii înregistrați la Iași sunt neindemnizați. În spatele procentului se află o categorie extrem de vulnerabilă, pentru care înscrierea în evidențele AJOFM nu înseamnă și existența unui venit de șomaj.

Structura educațională amplifică imaginea. Din cei 8.303 șomeri neindemnizați, 2.919 au studii gimnaziale, 2.338 au studii primare sau nu au studii, iar 2.034 au pregătire profesională. Doar 212 persoane din această categorie au studii universitare.

Dar când Iașul este pus lângă celelalte județe ale Moldovei, tabloul se schimbă radical.

Suceava este liderul regiunii la numărul de șomeri, cu 12.444 de persoane și o rată de 6,32%. Practic, județul are cu aproape 2.750 de șomeri mai mult decât Iașul.

Vasluiul, cea mai ridicată rată ale șomajului. Bacăul, surpriza Românei!

Vasluiul este însă campionul absolut al șomajului din Moldova, după rată: 8,94%! Aici sunt 9.718 șomeri, dintre care 8.700 neindemnizați. Este una dintre cele mai ridicate rate din întreaga Românie.

Neamțul ajunge la 8.688 de șomeri și o rată de 5,67%, în timp ce Botoșaniul are 4.275 de persoane înregistrate și o rată de 3,89%.

La polul opus se află Bacăul, adevărata excepție din regiune: doar 3.095 de șomeri și o rată de 1,63%. Este nu doar cea mai mică rată din Moldova, ci și una dintre cele mai scăzute din România.

Iar aici apare paradoxul Iașului: județul are al doilea cel mai mare număr de șomeri din Moldova, după Suceava, dar rata de 3,47% îl ține mult sub Vaslui, Suceava și Neamț. Cu alte cuvinte, numărul mare de persoane înregistrate trebuie privit și prin dimensiunea populației active a județului.

Dacă privim însă întreaga țară, adevărata prăpastie este și mai vizibilă. Vasluiul, cu 8,94%, se află în vârful clasamentului național, în timp ce la București rata este de numai 0,41%, cu 5.404 șomeri înregistrați.

În aceeași zonă de jos se află Ilfovul, cu 0,55%, în timp ce județe precum Timiș, Cluj și Bacău rămân și ele sub 2%. La celălalt capăt al clasamentului, alături de Vaslui, apar județe precum Teleorman și Dolj, cu rate de peste 8%.

În spatele clasamentului se află piețe ale muncii complet diferite

Moldova rămâne, așadar, una dintre cele mai contrastante regiuni ale țării. Bacăul pare desprins de restul zonei, Iașul se menține într-o zonă intermediară, Suceava și Neamțul au o presiune mult mai mare, iar Vasluiul intră în zona roșie a șomajului național.

Iar cele 47.916 persoane fără loc de muncă din cele șase județe ale Moldovei, la o rată regională de 4,62%, arată că problema nu poate fi privită printr-o singură cifră. În spatele clasamentului se află piețe ale muncii complet diferite, cu oportunități, niveluri de pregătire și capacități economice profund inegale.

Iașul nu este județul cu cel mai mare șomaj din România. Dar aproape 10.000 de oameni înregistrați fără loc de muncă, dintre care peste 8.300 fără indemnizație, sunt suficiente pentru ca alarma de pe piața muncii să rămână aprinsă.

Daniel BACIU