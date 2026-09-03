CTP își numără banii și promite o flotă nouă

CTP Iași trage linie după prima jumătate de an și anunță rezultate financiare care deschid drumul unor investiții importante. Compania spune că a cheltuit mai puțin decât a prevăzut, a încasat mai mult și vrea să transforme economiile în autobuze, tehnologii moderne și, mai ales, condiții mai bune pentru oamenii care țin transportul public al Iașului în mișcare.

Într-o perioadă în care motorina, energia și piesele de schimb s-au scumpit considerabil, conducerea CTP susține că monitorizarea bugetului arată un grad de realizare a cheltuielilor de 92%. Cu alte cuvinte, compania spune că a cheltuit cu aproximativ 8% mai puțin decât suma prevăzută în buget.

Pe partea de venituri, situația este și mai spectaculoasă: gradul de realizare a ajuns la 96%.

Rezultatele vin după un început de an în care CTP Iași a raportat o cifră de afaceri netă cumulată de aproape 90 de milioane de lei în perioada ianuarie-mai și depășirea, în luna martie, a pragului de 40% pentru ponderea încasărilor proprii.

Pentru companie, cifrele nu sunt însă prezentate doar ca performanțe contabile. Mesajul conducerii este că banii economisiți trebuie să se întoarcă în CTP.

Autobuze noi, electrificare și o flotă mai modernă

Programul de investiții pregătit pentru 2026 este unul ambițios. CTP are în vedere proiecte care includ autobuze articulate, minibuze electrice și modernizarea flotei.

Este o schimbare importantă pentru un sistem de transport care trebuie să facă față zilnic unui volum uriaș de călători și unei infrastructuri urbane tot mai solicitate.

Compania transmite însă că modernizarea nu înseamnă doar vehicule care arată mai bine și consumă mai puțin. „Investim în flotă. Dar, mai ales, investim în oameni” este mesajul central transmis de CTP.

Iar aici apare poate cea mai importantă promisiune.

Bani pentru cei care țin Iașul în mișcare

În spatele fiecărui tramvai și autobuz care pleacă zilnic pe traseu există șoferi, vatmani, mecanici, electricieni, personal tehnic și angajați care lucrează indiferent de temperatură sau anotimp.

Conducerea CTP spune că rezultatele financiare trebuie să se vadă și în calitatea muncii și în condițiile în care lucrează salariații.

Mesajul este limpede: modernizarea companiei nu ar trebui să se oprească la gardul depoului și nici la achiziția unui autobuz nou.

Un transport public modern are nevoie nu doar de vehicule moderne, ci și de oameni care să poată lucra în condiții moderne. Carmen DEACONU