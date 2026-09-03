* femeile care și-au construit branduri mici își vând produsele la un târg inedit, intitulat Anotimpurile antreprenoarelor * în Iași, 3.452 de firme cu afaceri de peste 100.000 de lei sunt deținute integral de femei

De vineri, 4 septembrie, până duminică, 6 septembrie, femeile care și-au construit mici afaceri în jurul produselor artizanale ies din online și ajung direct în fața cumpărătorilor. Târgul „Anotimpurile Antreprenoarelor”, inițiat de Irina Adriana Ciofu, este deschis între orele 10:00 și 22:00, în zona Rotonda de la Mall Moldova.

3.452 de firme din Iași sunt deținute integral de femei

Micile branduri prezente la astfel de târguri reprezintă doar o parte a antreprenoriatului feminin din județ. Cele mai recente date detaliate disponibile pentru Iași provin din studiul „She’s Here”, realizat pentru ING Bank de Bravva Capital, cu sprijinul Termene.ro, pe baza bilanțurilor din 2024. Din 14.190 de companii ieșene analizate, toate cu o cifră de afaceri de peste 100.000 de lei, 6.110 aveau femei în acționariat, integral sau alături de bărbați. Ponderea ajunge astfel la aproximativ 43%.

Dintre acestea, 3.452 de firme erau deținute în proporție de 100% de femei. Companiile respective au raportat pentru 2024 o cifră de afaceri cumulată de 5,2 miliarde de lei și un profit de 772 milioane de lei.

Rata de profitabilitate calculată pentru firmele ieșene cu acționariat exclusiv feminin a fost de 14,7%, peste media națională de 12,3% înregistrată de aceeași categorie de companii.

Cifrele nu includ însă toate afacerile foarte mici. Studiul a luat în calcul doar societățile care au depășit pragul de 100.000 de lei cifră de afaceri într-un an. Tocmai de aceea, o parte dintre brandurile care se vând prin târguri, social media sau comenzi directe rămân sub radarul unor asemenea statistici.

Între 4 și 6 septembrie, o parte din această economie de dimensiuni mici va putea fi văzută direct la stand: produse realizate manual, branduri construite la scară redusă și antreprenoare pentru care un weekend bun de vânzări poate însemna încasări pentru următorul lot de marfă.

Teona SOARE