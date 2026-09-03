* evenimentul începe vineri, 4 septembrie, și aduce la start 50 de echipaje din trei țări * competiția are 11 probe speciale și 123,8 kilometri cronometrați * Primăria Iași finanțează raliul cu 370.000 de lei din bugetul local

La Iași începe vineri, 4 septembrie, ediția cu numărul 42 a Raliului Iașului. 50 de echipaje din trei țări se aliniază la startul etapei a șasea a Campionatului Național de Raliuri, competiția urmând să se desfășoare până duminică, 6 septembrie, atât în municipiu, cât și pe drumurile din mai multe comune ieșene.

Raliul are în acest an 407,31 kilometri, dintre care 123,8 kilometri reprezintă cele 11 probe speciale parcurse contra cronometru. Cea mai mare parte a traseului competitiv este pe macadam.

Printre cele 50 de mașini înscrise se află 16 modele din categoriile Rally2 și R5. Lista cuprinde echipaje din România, dar și participanți din alte două țări.

Prima probă, vineri seara la Râpa Galbenă

Programul începe vineri, între orele 12.00 și 16.00, cu shakedown-ul de la Bârnova, pe un sector de 3,4 kilometri. La ora 18.45, echipajele sunt prezentate publicului în fața Palatului Culturii.

Prima probă specială se desfășoară în aceeași seară. Superspeciala Râpa Galbenă, de 1,9 kilometri, începe la ora 20.35 și este singura probă urbană a ediției.

Ziua de sâmbătă mută competiția pe macadam. La ora 10.48 începe Cioca Boca 1, pe 13,8 kilometri, iar la 12.05 este programată prima trecere pe Mădârjac, probă de 21,55 kilometri. Cele două trasee sunt parcurse din nou după-amiază, de la 15.28, respectiv 16.45.

Numai sâmbătă, concurenții au de parcurs 70,7 kilometri de probe speciale.

Păun, Dobrovăț și Ciurea decid clasamentul duminică

Ultima zi începe la ora 8.53 cu prima trecere pe Păun, traseu de 7,5 kilometri. Urmează Dobrovăț, cu 7,9 kilometri, și Ciurea, cu 10,2 kilometri.

Cele trei probe sunt repetate după ora 12.00. Ultima este Ciurea 2 – Power Stage, programată la ora 13.00. Festivitatea de premiere are loc la 15.30, în Piața Palatului Culturii.

În total, concurenții parcurg 1,9 kilometri de probe vineri, 70,7 kilometri sâmbătă și 51,2 kilometri duminică.

370.000 de lei din bugetul municipiului

Raliul Iașului beneficiază anul acesta de 370.000 de lei din bugetul Municipiului Iași. Consiliul Local a aprobat finanțarea pe 28 mai 2026 pentru Asociația Sportivă XS Motor Sport, organizatorul competiției. Suma este prevăzută la capitolul bugetar pentru sport și este acordată în baza procedurii municipale de finanțare a structurilor sportive.

Dan DIMA