* Iașul este al treilea centru de dezvoltare de jocuri din România, după București și Cluj * comunitatea GameDev Iași intră pe 4 septembrie în primul GameJam oficial* piața românească a pierdut 15,6% din salariații raportați în bilanțurile firmelor de profil în 2025

Iașul intră în weekendul 4–6 septembrie cu primul GameJam oficial organizat de comunitatea GameDev Iași. Evenimentul începe vineri, la ora 18.00, iar participanții au până duminică, la ora 15.00, să construiască un joc. În spatele competiției există însă o miză mai mare: orașul caută oameni pentru industria de profil. Iașul se află pe locul al treilea în România după numărul studiourilor de game development, într-o industrie care traversează restructurări și o scădere puternică a numărului de angajați.

Iașul, locul trei după București și Cluj

Ultima hartă regională publicată de Romanian Game Developers Association, pe baza datelor pentru 2024, indică 12 studiouri de dezvoltare de jocuri în Iași, adică 5,8% din totalul național analizat de asociație. Bucureștiul avea 98 de studiouri, iar Clujul 32. La nivelul întregii țări erau inventariate 206 companii active.

În oraș funcționează în continuare inclusiv studiouri independente. Interactive Stone se prezintă ca studio ieșean de game development, cu o echipă de mici dimensiuni, iar Fan Studio își indică sediul de dezvoltare în Iași.

Contextul în care are loc GameJam-ul este mai dur decât în anii de expansiune accelerată a gamingului. O analiză a bilanțurilor pentru 2025, publicată pe 2 septembrie 2026, a identificat 276 de firme active, cu afaceri totale de 1,67 miliarde de lei, în scădere cu 2,7% într-un an. Numărul mediu al salariaților raportați a coborât la 3.632, cu 15,6% sub nivelul din 2024. O parte a diferenței este pusă însă și pe seama modului în care unele companii au raportat personalul după restructurări sau reorganizări.

Raportul RGDA indica, printr-o metodologie diferită, aproximativ 6.100 de profesioniști în industria românească și o scădere anuală de 7,4% a efectivelor, în timp ce cifra de afaceri ajunsese la 343,16 milioane de euro.

AI a intrat deja în producția de jocuri

GameJam-ul îi aduce împreună pe programatori, artiști, designeri și specialiști în sunet, inclusiv participanți fără experiență. Organizatorii permit și participarea individuală, iar prezența fizică este cerută la start și la final; dezvoltarea jocurilor poate fi făcută între timp de acasă sau online. Jurizarea este programată duminică, de la ora 16.00.

Inteligența artificială devine între timp parte a muncii din industrie, dar nici aici nu există date separate pentru Iași. Studiul internațional GDC State of the Game Industry 2026, realizat pe peste 2.300 de profesioniști, arată că 36% folosesc instrumente de AI generativ la serviciu, iar procentul este de 30% în rândul angajaților studiourilor de jocuri. Dintre utilizatorii AI, 47% îl folosesc pentru asistență la programare, 35% pentru prototipuri și 19% pentru generarea de elemente grafice sau alte asset-uri.

Dan DIMA