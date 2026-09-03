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Pagina principală Moldova Iașul își scoate „bunătățile” la vedere! târg cu produse locale, în septembrie

Iașul își scoate „bunătățile” la vedere! târg cu produse locale, în septembrie

Iașul își scoate „bunătățile” la vedere! târg cu produse locale, în septembrie

Producătorii locali își dau întâlnire în perioada 12–13 septembrie 2026, la o nouă ediție a târgului „Bunătăți la Iași”, unde ieșenii sunt invitați să descopere și să cumpere produse aduse direct de oamenii care le cultivă, le prepară și le transformă cu grijă.

Timp de două zile, între 10:00 și 17:00, curtea interioară a Direcției pentru Agricultură Județeană Iași se transformă într-un adevărat punct de întâlnire pentru iubitorii produselor locale.

Pe tarabe vor ajunge bunătăți pregătite de producători din județ și din regiune, cu accent pe produse autentice și realizate local. Vizitatorii vor putea găsi pâine și produse de brutărie, patiserie, fructe și legume, dulcețuri, brânzeturi, afumături, mezeluri și vinuri.

Nu este doar un târg de cumpărături, ci și o ocazie de a descoperi oamenii din spatele produselor. Producătorii își aduc marfa direct la consumatori și au astfel posibilitatea să își prezinte munca, rețetele și produsele pe care le pregătesc.

Evenimentul este organizat de Direcția pentru Agricultură Județeană Iași, în parteneriat cu Consiliul Județean Iași, Instituția Prefectului Județului Iași, Facultatea de Ingineria Resurselor Animale și Alimentare Iași, Asociația Producătorilor Locali „Produs în Iași” și Rural Development Research Platform.

Pentru ieșeni, târgul poate fi o alternativă la cumpărăturile obișnuite și o ocazie de a pune pe masă produse provenite direct de la producători. De la pâinea proaspătă și legumele de sezon până la brânzeturi, preparate afumate, dulcețuri și vinuri, oferta promite să aducă într-un singur loc o parte din gustul și tradiția gastronomică a zonei.

12 și 13 septembrie sunt zilele în care Iașul își pune producătorii locali în prim-plan.

Carmen DEACONU

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