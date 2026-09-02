Un șofer băut a fugit după ce a provocat un carambol și a lovit un pieton

Un tânăr de 25 de ani din zona Hârlău a fost reținut pentru 24 de ore după un accident violent produs pe DN 28B. Polițiștii îl cercetează pentru vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului și părăsirea locului accidentului.

Totul s-ar fi petrecut în seara de 30 august, în jurul orei 22:00. Potrivit anchetatorilor, tânărul conducea un autoturism pe DN 28B și ar fi încercat să depășească o coloană de mașini. Manevra s-ar fi terminat însă într-un impact violent cu un alt autoturism, al cărui șofer ar fi efectuat un viraj la stânga.

Forța coliziunii a transformat rapid drumul într-o adevărată scenă de coșmar. Mașina condusă de tânărul de 25 de ani ar fi fost proiectată în alte două autoturisme parcate, iar în urma accidentului a fost rănit și un bărbat din Hârlău care se afla în calitate de pieton în zonă.

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost preluată de un echipaj medical, fiind transportată la o unitate medicală din municipiul Iași.

Dar după producerea accidentului, situația a devenit și mai gravă. Șoferul care ar fi provocat impactul ar fi fugit de la locul accidentului, fără încuviințarea polițiștilor.

Oamenii legii au reușit ulterior să-l identifice. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 1,29 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare care a dus ancheta într-o direcție și mai gravă. Tânărul a fost condus la o unitate medicală, unde, cu acordul său, i-au fost recoltate probe biologice de sânge pentru stabilirea alcoolemiei.

Celălalt șofer implicat în accident a fost testat, iar rezultatul a fost negativ.

Pe 1 septembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hârlău au dispus reținerea tânărului pentru 24 de ore. Astăzi, 2 septembrie, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău și Judecătoriei Hârlău, cu propuneri legale.

Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Până la finalizarea procedurilor judiciare, tânărul beneficiază de prezumția de nevinovăție. Andrei TURCU