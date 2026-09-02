Țuțora, sub lupă după incendiul de la depozitul de deșeuri. Ce arată măsurătorile

Aerul din județul Iași este monitorizat atent după incendiul izbucnit la depozitul de deșeuri din Țuțora, iar cele mai recente date arată că, la 1 septembrie, nu au fost înregistrate depășiri ale pragurilor de alertă pentru principalii poluanți monitorizați. Autoritățile țin însă zona sub observație, iar un autolaborator a fost instalat chiar în comuna Țuțora, pe direcția predominantă a vântului.

Măsura a fost luată încă din 24 august, la două zile după izbucnirea incendiului din 22 august. Autolaboratorul Direcției Județene de Mediu Iași a fost amplasat în satul Țuțora, pe stadionul comunal, tocmai pentru a monitoriza o zonă care nu este acoperită de stațiile automate din rețeaua județeană.

Datele din 1 septembrie arată valori relativ reduse pentru dioxidul de azot și dioxidul de sulf. La stația din Țuțora, autolaboratorul IS-M1 a înregistrat o concentrație maximă orară de 14,44 µg/m³ pentru NO₂ și de 7,19 µg/m³ pentru SO₂, mult sub valorile-limită și pragurile de alertă.

În schimb, particulele în suspensie PM10 rămân unul dintre indicatorii care trebuie urmăriți cu atenție. La Țuțora a fost măsurată o concentrație medie zilnică de 32,04 µg/m³, iar la Tomești valoarea a ajuns la 33,10 µg/m³.

Chiar și așa, valorile se află sub limita zilnică de 50 µg/m³ prevăzută pentru metoda gravimetrică de referință. La Iași, stația IS-1 a înregistrat 29,38 µg/m³, iar stația industrială IS-3, 25,79 µg/m³.

Situație interesantă în cazul ozonului

La stația IS-2 din municipiul Iași, concentrația maximă zilnică a mediilor pe opt ore a fost de 90,38 µg/m³, în timp ce la Aroneanu s-au înregistrat 107,29 µg/m³, iar la Tomești 95,12 µg/m³. Toate valorile sunt însă sub valoarea-țintă de 120 µg/m³.

Concluzia oficială este clară: nu au fost înregistrate depășiri ale pragurilor de alertă pentru NO₂ și SO₂ și nici ale pragurilor de alertă și informare pentru ozon.

Totuși, situația de la Țuțora nu este ignorată. Prezența autolaboratorului este importantă tocmai pentru că permite verificarea aerului într-o zonă aflată pe direcția predominantă a vântului și care nu este acoperită de stațiile automate.

Autoritățile atrag atenția și asupra unei limite tehnice: măsurătorile automate ale PM10 prin metoda nefelometrică au caracter informativ, iar eventualele depășiri trebuie confirmate sau infirmate ulterior prin analiza realizată prin metoda gravimetrică de referință.

Pentru locuitorii din Țuțora și localitățile din apropiere, cifrele oferă, deocamdată, un semnal de liniștire: indicatorii monitorizați nu au trecut în zona pragurilor de alertă. Dar după incendiul de la depozitul de deșeuri, monitorizarea aerului rămâne esențială, mai ales în funcție de evoluția fumului, vântului și a particulelor din atmosferă. Daniel BACIU