* DGASPC Iași avea 434 de copii și tineri în sistemul rezidențial la 30 iunie * în primul semestru au fost înregistrate 331 de ieșiri din centre, însă 282 au însemnat trecerea la o altă măsură de protecție * numai 15 cazuri s-au încheiat prin reintegrarea în familia naturală sau extinsă

Doar 15 copii și tineri din centrele DGASPC Iași s-au întors în familia naturală sau extinsă în primele șase luni din 2026. În aceeași perioadă, instituția a raportat 331 de ieșiri din serviciile rezidențiale, dar numai 49 au însemnat părăsirea sistemului de protecție. Ceilalți 282 de beneficiari au trecut la alte forme de protecție.

331 de ieșiri din centre, dar numai 49 din sistem

Raportul DGASPC Iași pentru primul semestru al acestui an arată exact ce s-a întâmplat cu beneficiarii care au părăsit un centru, o casă de tip familial sau un apartament protejat. Din cele 331 de ieșiri, 276 au fost transferuri în alte servicii rezidențiale, iar șase copii au trecut la asistent maternal profesionist sau în plasament familial. În total, 282 de beneficiari au rămas sub o altă măsură de protecție. Părăsirea efectivă a sistemului s-a produs în 49 de cazuri. Pentru 33 de tineri măsura a încetat după împlinirea vârstei de 18 ani, 15 copii și tineri au fost reintegrați în familia naturală sau extinsă, iar un caz a fost închis după dobândirea capacității depline de exercițiu prin căsătorie.

434 de copii și tineri se aflau în centre la sfârșitul lui iunie

La 30 iunie 2026, în serviciile rezidențiale ale DGASPC Iași se aflau 434 de beneficiari, față de 441 la sfârșitul anului trecut. Dintre cei 434, exact jumătate, 217, erau în servicii pentru copii cu nevoi sociale, iar alți 217 în servicii pentru copii cu dizabilități.

Cei mai mulți sunt adolescenți sau tineri aflați aproape de momentul ieșirii din protecție. 247 au între 14 și 18 ani, 78 au între 10 și 14 ani, 27 între 7 și 10 ani, iar 75 au peste 18 ani. În total, 322 dintre cei 434 de beneficiari au cel puțin 14 ani.

În zece ani, numărul beneficiarilor s-a redus cu 613

Sistemul rezidențial ieșean este mult mai mic decât în urmă cu un deceniu. În 2016, DGASPC Iași raporta 1.047 de copii în centre. Numărul a coborât la 902 în 2017, 751 în 2019, 593 în 2021, 505 în 2023 și 434 în iunie 2026. În zece ani, scăderea este de 613 beneficiari, aproape 59%.

Doar trei cazuri noi au intrat direct în centre

În primul semestru din 2026 au fost înregistrate și 324 de intrări în serviciile rezidențiale. Cifra nu înseamnă însă 324 de copii luați din familie și duși în centre. 321 dintre intrări au fost transferuri dintr-o altă măsură de protecție, iar numai trei au fost cazuri noi în sistemul rezidențial.

La nivelul tuturor formelor de protecție, DGASPC Iași a înregistrat în șase luni 141 de cazuri noi. Dintre acestea, 131 proveneau din familie, comunitate sau mediul stradal, șapte din maternitate și trei din spital.

Datele arată astfel două mișcări diferite: numărul copiilor și tinerilor din centre continuă să scadă pe termen lung, însă revenirea directă în familie rămâne redusă numeric.

Teona SOARE