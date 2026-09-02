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Convoaie militare vor circula pe drumurile din Iaşi în următoarele două zile
Convoaie de tehnică militară şi personal ale Brigăzii 15 Mecanizată „Podu Înalt” şi unităţilor subordonate vor circula, marţi şi miercuri, pe drumurile publice din municipiul Iaşi şi zona metropolitană, pentru participarea la exerciţii de instruire.
Deplasările sunt planificate în cadrul programului anual de instruire şi urmăresc menţinerea şi dezvoltarea nivelului de pregătire operaţională a militarilor.
Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt” a anunţat că aceste convoaie se vor deplasa cu respectarea legislaţiei rutiere. Şoferii sunt sfătuiţi să manifeste prudenţă şi să respecte indicaţiile autorităţilor pentru prevenirea incidentelor.
Cei de la Brigada15 le mulţumesc participanţilor la trafic pentru înţelegere şi cooperare. Laura RADU
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