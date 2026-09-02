Iașul, noua poartă de intrare pe piața muncii pentru ucraineni! Ce meserii au ajuns să practice

* 809 cetățeni ucraineni au ajuns în evidențele agenției județene de ocupare, ceea ce plasează județul printre principalele zone din Moldova în care refugiații au apelat la serviciile publice pentru a intra pe piața muncii * printre meseriile ocupate apar IT-iști, ingineri, arhitecți, ingineri proiectanți, tehnicieni dentari, chimiști, translatori, lucrători sociali și specialiști din industria auto

Moldova devine unul dintre punctele importante ale integrării refugiaților ucraineni pe piața muncii din România, iar Iașul se află în centrul acestui fenomen. Cifrele oficiale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că, de la izbucnirea războiului și până la 31 august 2026, mii de cetățeni ucraineni au încercat să-și găsească un loc de muncă în România.

La nivel național, 25.347 de cetățeni ucraineni s-au înscris în evidențele agențiilor teritoriale pentru servicii de informare, consiliere și mediere, iar 3.460 au fost încadrați în muncă prin intermediul serviciilor ANOFM.

Iar Iașul nu lipsește din această hartă. 809 cetățeni ucraineni au ajuns în evidențele agenției județene de ocupare, ceea ce plasează județul printre principalele zone din Moldova în care refugiații au apelat la serviciile publice pentru a intra pe piața muncii.

Fenomenul este și mai spectaculos privit la nivel regional. Galațiul are 1.106 persoane înregistrate, Suceava – 971, iar Iașul – 809. Maramureșul și Brașovul au atras, de asemenea, un număr important de refugiați aflați în căutarea unui loc de muncă, în timp ce alte județe ale țării completează tabloul.

De la construcții și auto la IT și inginerie

Ucrainenii care au ajuns să muncească în România nu s-au concentrat într-un singur domeniu. Lista meseriilor este uriașă și surprinde prin diversitate.

În Moldova și în restul țării, piața muncii a absorbit muncitori în construcții, confecționeri, șoferi, mecanici auto, bucătari, ospătari, patiseri, lucrători comerciali și manipulant marfă, dar și persoane cu calificări superioare.

Printre meseriile ocupate apar IT-iști, ingineri, arhitecți, ingineri proiectanți, tehnicieni dentari, chimiști, translatori, lucrători sociali și specialiști din industria auto.

Practic, refugiații au ajuns să lucreze de la fabrici și șantiere până în birouri, restaurante, industria auto și domeniul tehnic.

Mii de joburi disponibile

Semnalul venit dinspre angajatori este la fel de puternic. 777 de angajatori din România au declarat 6.429 de locuri de muncă vacante disponibile și pentru cetățenii ucraineni.

Cele mai multe oportunități sunt în industria auto, construcții, textile, HoReCa, industria alimentară, construcții navale, producția de echipamente electrice, mobilă și încălțăminte.

Iar lista posturilor disponibile spune totul despre nevoia de forță de muncă: muncitori necalificați, ambalatori, confecționeri, sudori, lucrători în bucătărie, ajutori de bucătar și ospătar, cameriste, lucrători comerciali și manipulant marfă.

Pentru Iași și Moldova, cifrele arată o realitate nouă: refugiații ucraineni nu mai sunt doar beneficiarii unor servicii de sprijin, ci devin, treptat, parte a pieței regionale a muncii. Iar într-o zonă care se confruntă de ani de zile cu deficitul de personal în anumite domenii, această forță de muncă începe să conteze tot mai mult. Daniel BACIU